Declarado un incendio en la zona de La Banasta de Badajoz
La cercanía a las viviendas requiere un amplio despliegue de bomberos
Un incendio de pastos entre la zona de La Banasta y Las Vaguadas requiere el trabajo de un importante despliegue del parque de Bomberos de Badajoz.
El fuego se ha declarado minutos antes de las 14.45 entre las dos zonas residenciales. En estos momentos, dos autobombas y el vehículo de mando del parque de bomberos pacense están actuando para sofocar las llamas.
La cercanía a las viviendas ha hecho que todos los medios disponibles en el mencionado parque hayan sido desplazados al lugar.
Por ahora se desconocen las causas de este siniestro y todos los efectivos se emplean para sofocar las llamas lo antes posible y que no se ponga en riesgo las viviendas.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
