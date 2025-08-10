La Virgen de la Consolación de Badajoz saldrá en procesión por su 15º aniversario

La Virgen de la Consolación saldrá en procesión el próximo 20 de septiembre por el Casco Antiguo de Badajoz para celebrar los 15 años de su bendición. Así lo ha decidido la hermandad de la Vera Cruz y lo ha aceptado la Archidiócesis de Mérida - Badajoz. Los actos que conmemorarán este aniversario arrancarán en septiembre y finalizarán en noviembre.

"Este proyecto está fundamentado en la celebración del 15 aniversario porque el décimo aniversario no pudimos hacerlo al coincidir con la pandemia de la COVID y esta ha sido nuestra primera justificación", explica Juan Tinoco, administrador de la cofradía. Pero hay muchos más motivos, uno de ellos es darle el "reconocimiento a la cofradía y a todos los hermanos fundadores que trabajaron para que esto fuera una realidad".

Nutrido programa de actos

La actual franciscana hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación se fundó basando su pasado en una cofradía que existía antiguamente, "fue un proyecto de recuperación de dos antiguas hermandades". Con la celebración de los actos que organizan para este aniversario quieren "abrir las puertas de la casa a la ciudad y que conozca la hermandad". Como reconocen desde este colectivo cofrade, su salida cada Semana Santa es el Jueves Santo y coinciden con otras dos cofradías con peso en Badajoz y este momento puede suponer para ellos un escaparate para que los pacenses puedan conocerles mejor.

Tinoco señala que "lo importante de la efeméride no es la salida procesional", algo que es llamativo y que a los cofrades atrae mucho, pero desde la hermandad piden poner el foco en conmemorar su 15 aniversario con la celebración de una serie de actos desde el mes de septiembre hasta final de noviembre. Por ahora no quieren desvelar muchos datos del programa en el que están trabajando pero indican que habrá charlas, exposiciones y actos religiosos para profundizar en la Vera Cruz. Por ejemplo, "el Día de la Cruz o el triduo a la Virgen, como es habitual". La celebración de este aniversario se clausurará el penúltimo fin de semana de noviembre, haciéndolo coincidir con la fecha en que se bendijo la Virgen de la Consolación.

Desde la hermandad informan que el 5 de septiembre ofrecerán una rueda de prensa en la que darán muchos más detalles de lo que están preparando para este cumpleaños especial. Del mismo modo, se presentará una imagen exclusiva para esta conmemoración, un logo conmemorativo y un cartel del aniversario.

La bendición

La Virgen de la Consolación es obra de Eduardo García Márquez que la talló en el año 2004. Fue entregada en 2009, se expuso al público y el 27 de noviembre fue bendecida en una sencilla ceremonia en la parroquia de la Purísima Concepción de Badajoz.

Marceliano Guerrero, director espiritual de la hermandad, fue quien presidió este sencillo acto y estuvo acompañado por Pedro María Fernández Amo, entonces capellán de la agrupación de cofradías y hermandades. La indumentaria que llevó puesta entonces fue cedida: saya de la Virgen de la Amargura y un manto de la patrona, la Virgen de la Soledad.

Precisamente, esa imagen la intentarán rememorar en la eucaristía del fin del XV aniversario. "Será el cierre de todos los actos y queremos recrear la escena de la bendición", por ello volverán a vestir a su titular con la misma saya y el mismo manto. Para ello, se están haciendo "las gestiones pertinentes con ambas hermandades por si fuera posible su cesión para volver a recuperar esa estampa". También contemplan disponer el altar y los adornos de manera similar. El arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, será el encargado de presidir esta celebración, como ya ha confirmado a la franciscana hermandad.

La procesión

Este año se cumplen 15 años de aquel momento, por ello, desde la franciscana hermandad y cofradía de la Vera Cruz quieren conmemorarlo. La salida procesional será a las 20.00 horas. El recorrido será totalmente distinto al que realiza el Jueves Santo, pero indican que "será por el Casco Antiguo con un itinerario muy estudiado". Uno de los puntos que visitará será la iglesia que solo ha visitado en una ocasión. "Fue en 2012, durante la primera salida procesional de la Virgen", apunta Tinoco.

La salida que realizará esta imagen el 20 de septiembre será totalmente distinta a la que hace cada Semana Santa. La principal novedad será que llevará acompañamiento musical. La Vera Cruz firmó un contrato con la Sociedad Cultural Filarmónica de Olivenza para que guiara con marchas cofrades ese momento. El recorrido y la música no serán las únicas novedades, la indumentaria y la disposición del paso también serán distintas.

"Llevará un ajuar distinto al que usa en la procesión del jueves. Además, estamos haciendo la gestión para que nos cedan algunas hermandades cercanas un ajuar distinto", asegura el administrador de la hermandad, que a su vez es el responsable de la indumentaria de la imagen mariana. "Como prioste y vestidor quiero darle un carácter más glorioso al estar enmarcado fuera de la Semana Santa", dice. Por ello, están tratando de pactar con otras cofradías la cesión de vestimentas "apropiadas en colores más propios del mes de septiembre".

Asimismo, el paso "irá totalmente distinto a como se ve el Jueves Santo. Con flores diversas, otra disposición de las ánforas y de la candelería", asegura Tinoco. La intención es romper con la imagen y otorgar otro aire "que no sea tan penitencial".

La procesión quieren que tenga un "carácter glorioso", para ello han decidido decorar la calle San Juan con banderas: "Se han encargado dos que irán de punta a punta de la calle. Estas llevarán las inscripciones 'Consuelo de los Afligidos y Madre de la Vera Cruz'". Además, también colocarán guirnaldas de flores que elaborarán los miembros del grupo joven de la hermandad con la colaboración de otros muchos jóvenes de la ciudad, informan.

Un momento muy especial

Para quienes gestionan esta hermandad aseguran que es un momento "muy especial, sobre todo por el apoyo del arzobispado y la delegación de hermandades" y que supone un momento en el que "no solo mostrar los titulares en la calle el Jueves Santo, sino que es mucho más". De este modo, trabajan para evidenciar el compendio de lo que es la hermandad durante todo el año: "La fe, el culto y la caridad, entre otros", enumera Juan Tinoco.

Desde la Vera Cruz insisten en el hecho de que los actos sean de todos los pacenses y animan a "todos los jóvenes de las distintas cofradías a que se sumen y apoyen la iniciativa" para hacer posible un aniversario como el que han diseñado.