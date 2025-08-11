La caída de un árbol en la calle Ronda del Pilar de Badajoz destroza un coche

La caída de una enorme rama de un árbol en la calle Ronda del Pilar de Badajoz ha destrozado un coche que se encontraba aparcado justo debajo. El suceso no ha dejado heridos, ya que la propietaria se encontraba fuera del vehículo.

Las grandes dimensiones de la rama, que se desprendió sobre las 19.15 horas en la esquina que conecta la vía con la calle Calado, ha provocado que la Policía Local cortara el tráfico de la zona a vehículos de gran tamaño y autobuses urbanos.

Los agentes aclaran que la caída de la rama se debe al mal estado del árbol, "que presentaba señales de estar podrido". El servicio municipal de bomberos ha procedido a su retirada bajo la atenta mirada de la propietaria, que llegó al lugar de los hechos media hora después de lo sucedido. "La suerte no acompaña. Era la primera vez que aparcaba aquí. Con tanta calor, he visto la sombra del árbol y he pensado que era un buen lugar", ha explicado la dueña del vehículo a este diario.

Alrededor de las 20.15 horas, tras retirar por completo la rama, el tráfico ha vuelto a funcionar con normalidad.