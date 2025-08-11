Denuncian la desaparición de un menor de Badajoz del centro de acogida de menores de Olivenza

Los familiares de un interno del centro de acogida de menores Ana Bolaños de Olivenza denuncian la desaparición de Juan David Fernández un niño de 12 años natural de Badajoz. Según indican, el pasado sábado se fugó en compañía de otro interno.

La familia del menor ha denunciado públicamente su desaparición a través de distintos perfiles en redes sociales. "Se ha escapado el sábado del colegio de Olivenza con otro niño", decían en una foto compartida en Facebook. Señalaban que se había marchado de este centro en dirección Valverde de Leganés y que la propia institución en la que viven había "dado parte".

María Josefa Fernández ha confirmado a este diario la fuga de su hijo: "Lleva desde el sábado desaparecido y nos hemos enterado hoy lunes", asevera. Esta mujer es madre de tres hijos, los tres residen en el mencionado centro de menores desde el día 17. Precisamente, el padre de sus hijos menores, de 6 y 7 años, ha sido quien ha comunicado a la familia el suceso. "Se lo ha dicho la niña y nos ha avisado", relata la madre.

Segunda fuga en una semana

Tras enterarse, ha llamado al centro y desde el centro se lo han confirmado: "No es normal que no nos enteremos hasta dos días después", critica. "Lo mínimo es que nos hubieran avisado, porque yo sigo siendo su madre", asevera esta pacense.

No es la primera vez que realiza algo similar este menor. "Se escapó el jueves y volvió el viernes con otro compañero", cuenta su madre. En esta segunda ocasión, fue un día más tarde y, según tienen entendido sus familiares, "iban dirección a Valverde de Leganés". Por ahora en ningún momento Juan David se ha puesto en contacto con ningún familiar.

Protocolo activado

El centro de acogida es quien ha notificado a la Guardia Civil la ausencia de este menor y de otro más. La benemérita confirma este punto y señala que "hay dos denuncias por la desaparición de dos menores". Este cuerpo de seguridad ha activado el protocolo ante este tipo de casos y los agentes de la demarcación de Olivenza y pueblos limítrofes para tratar de localizarlos.

Pese a las denuncias presentadas, todavía no han sido localizados. Por ello, piden la colaboración de los ciudadanos que lo hayan podido ver que lo comuniquen a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)