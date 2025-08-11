«El incendio fue provocado», aseguran los vecinos de La Banasta de Badajoz

El fuego calcinó unas 10 hectáreas entre La Banasta, Las Golondrinas y Las Vaguadas el domingo y puso en jaque la seguridad de muchos de los residentes de las mencionadas urbanizaciones y barriadas pacenses. Los vecinos vivieron con temor el avance de las llamas, unas llamas que creen que fueron provocadas.

«Intencionado seguro que es. Es imposible que surgiera aquí en La Banasta un fuego y al rato encenderse en Las Golondrinas no es normal», asegura Rocío Corbacho, vecina de la calle Moncayo, en La Banasta. Es una opinión compartida por otros muchos vecinos de la zona.

En la mañana de este lunes, dos agentes de la Policía Nacional adscritos a la unidad de Policía Científica inspeccionaron el terreno calcinado. Concretamente, en la zona más cercana a La Banasta realizaron varias comprobaciones, la primera «identificar por dónde arrancó el incendio porque saber cómo avanzó es más complicado», ha señalado uno de los agentes a este diario. La Policía Científica no aporta más detalles al respecto de la investigación ni si cuentan con un sospechoso.

Perfil del sospechoso

Sin embargo, los vecinos manejan el perfil del posible pirómano: «Es un hombre con un coche ranchera gris plateado», dice uno de residentes de este barrio. Esta afirmación se repite en muchos de los casos. Incluso, es la que escucharon algunos de los vecinos en conversaciones entre agentes de la Policía y Bomberos.

Otro vecino, que evita dar su nombre, señala que «la semana pasada» mientras paseaba a su perro por una de las zonas actualmente calcinadas se encontró con un coche de idénticas características: «Era un día con 40 grados, iba por un camino de tierra y llevaba las ventanillas bajadas. Pensé, este no está haciendo nada bueno». Cuando detectó la presencia de este hombre y su mascota, «aceleró y salió huyendo». Sospecha claramente de él y lamenta no haber tenido tiempo «para tomar la matrícula».

Imagen de la zona calcinada por el incendio de ayer que estuvo a escasos metros de las viviendas de La Banasta de Badajoz. / Santi García

La zona en la que se produjo este encuentro «se ha quemado tres o cuatro veces este verano», asevera el vecino. De la misma forma, apuntan que el responsable de estos incendios tiene que «conocer bien la zona y saber que a esa hora por aquí no lo va a ver nadie». El suceso ocurrió en torno a las 14.30 y sorprendió a muchos vecinos cuando estaban comiendo. Al igual que ocurrió en Las Vaguadas, en La Banasta los vecinos sacaron cubos y gomas para contener el avance de las llamas. Además, tenían una ventaja, "estaba la parte cercana a las casas desbrozada".

Una zona muy afectada por los incendios

Los residentes en esta zona lamentan que lo que vivieron el domingo no es nuevo: «Esto pasa desde siempre», decía César López, vecino de la calle Miravete. Carmen Soriano, otra vecina de La Banasta va más allá: «Se quema desde hace más de 20 años. No hay uno que falte», afirma. Los vecinos esperan que las autoridades localicen al autor de este fuego y «deje de prender más zonas de la ciudad».

César y Daniel López a escasos metros de la zona afectada por el incendio del domingo en La Banasta. / Santi García

El incendio del domingo, además de calcinar 10 hectáreas, afectó a varias viviendas, quemó dos turismos y afectó un camión del parque de Bomberos de Badajoz. De la misma forma, cuatro personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo y por crisis de ansiedad.

Los vecinos de esta zona llevan años reclamando que se mantengan desbrozados los terrenos que separan La Banasta de la urbanización Las Golondrinas y Las Vaguadas. Con esta medida preventiva, aseguran que se limitaría mucho el efecto de cualquier incendio. Ayer las labores de extinción del incendio se extendieron durante más de dos horas. Un incendio que puso en riesgo la integridad de decenas de viviendas y muchas personas. Este nuevo siniestro se suma a una lista que cada vez se engrosa más conforme avanza el verano.