Juan Silva, candidato a presidir la Asociación de costaleros y capataces San José de Badajoz: "Vengo buscando la unión entre todos los costaleros"

La Asociación de Costaleros y Capataces San José elegirá el 7 de septiembre a su nuevo presidente. Tras 13 años de mandato de Ricardo Becerra, dos candidaturas se han presentado para tomarle el relevo.

Una de ellas está encabezada por Juan Antonio Silva 'Juani' (Badajoz, 1969) lleva medio siglo viviendo desde dentro la Semana Santa de Badajoz. Con seis años comenzó siendo monaguillo y ha pasado por todas los puestos dentro de una procesión: nazareno, costalero y capataz. Actualmente, es conductor de saneamiento, pero durante años ha trabajado en la concejalía de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz. Es hermano del fallecido Joselón y junto a él fundó, hace 36 años, la Asociación de Costaleros y Capataces San José que ahora quiere presidir.

¿Qué le lleva a presentarse para presidir esta asociación?

Me llevan los años que llevo, soy hermano fundador de esta asociación y sé quien soy. Esto supone para mí continuar con un legado familiar.

¿Cómo se define?

Soy una persona normal y corriente, humilde, trabajador, con muchos valores y me gustan hacer las cosas bien. Siempre pienso en positivo, soy alegre y me gusta ayudar en todo lo que puedo a los demás.

¿Cuáles serán sus líneas de trabajo?

Siempre voy a trabajar por y para el costalero. Vengo buscando la unión entre todos los costaleros y costaleras de la ciudad, también con las hermandades. Entiendo que la unión hace la fuerza y trabajaré buscando caminar todos de frente. Creo que la unión es esencial en esta asociación. Habiendo unión solo hay un camino, tirar para adelante.

¿Cuáles son los principales retos que afrontará?

Hay bastantes retos aunque el proyecto que presentamos para la asociación se centra siempre en el costalero. Queremos hacer de ese contacto directo con ellos una seña de identidad. Esto nos va a ayudar a conocer cuál es la realidad y qué les preocupa. Siempre tratando a todos por igual. Tenemos muchos retos por delante como, por ejemplo, potenciar más la Cruz de Mayo con conferencias y vídeos para formar a los más pequeños. Otro es programar charlas y ponencias para la formación de todos los costaleros y hacer convivencias para escucharles a ellos.

¿Cómo es el equipo que le acompaña en la candidatura?

Es un equipo con mucha experiencia. Muchos empezaron de aguadores y otros que vienen de una gran tradición familiar. Todos ellos han pertenecido a hermandades de la ciudad y han crecido debajo de un paso. Esto hace que conozcan perfectamente a los demás costaleros. Los miembros de mi equipo han sido costaleros y siguen siéndolo. Como digo, vienen de abajo y saben a lo que nos enfrentamos.

¿Por qué tienen que apoyar su candidatura?

Nosotros ofrecemos mejorar las cosas de la asociación que hemos detectado que pueden ser mejoradas. Lo hemos conocido a través de escuchar a los costaleros. Hemos preguntado y en esas conversaciones se basa nuestro proyecto. Le prestaremos especial atención al grupo joven, a la Cruz de Mayo y al propio costalero. Siempre buscando mejorar.