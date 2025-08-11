Las matrones del hospital Materno Infantil de Badajoz denuncian que sufren un "déficit crítico de personal"

Las matronas del hospital Materno Infantil de Badajoz denuncia la situación de escasez de personal que sufren desde hace tiempo. Según definen, se trata de una situación "límite que amenaza la calidad y la continuidad asistencial del área de Obstetricia y Ginecología" del mencionado centro.

Lo aseguran en una nota de prensa emitida por el colectivo de obstetricistas de este hospital, ya que se sienten en la obligación "ética y profesional" de ponerlo en conocimiento de la ciudadanía. Lo hacen tras las "reiteradas reuniones y escritos" en los que les han hecho saber a la dirección de gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) con detalles y de manera pormenorizada las carencias del servicio. En estas comunicaciones con la gerencia proponían las soluciones concretas necesarias para atajar la situación.

Pese a ello, señalan que "las autoridades sanitarias han guardado silencio, desoyendo todas las demandas". Ante esta falta de intervención por parte del SES, se ven obligados a trasladar a la opinión pública la gravedad de los hechos con los que conviven.

Exceso de horas extraordinarias

Uno de los mismos es el exceso de jornadas extraordinarias que acumulan desde hace más de un año. Como señalan, han alcanzado "hasta más de cuarenta horas semanales adicionales de media por matrona en el conjunto del servicio". Por ello, se han visto en "la necesidad de cesar esta sobrecarga asistencial". Es una decisión que toman por la "evidente merma de la atención humano-sanitaria" que prestan y por el "grave agotamiento físico y emocional de las profesionales".

Tras la negativa por parte de estos profesionales de realizar jornadas extraordinarias, la respuesta por parte de los responsables ha sido "recurrir a una infradotación encubierta mediante la cobertura con personal no especializado". Esto supone que han incorporado como refuerzo a "enfermeras generalistas o residentes en formación". Para este colectivo supone una "medida cosmética" que crea la apariencia de una dotación adecuada del servicio, pero no responde a las necesidades del mismo, ya que "no proporciona la capacitación necesaria para atender partos complejos, emergencias, cuidados neonatales críticos" o cualquier otro "cuidado especializado", denuncian.

Incumplimiento de servicios mínimos

Al mismo tiempo, las profesionales de obstetricia del Materno Infantil de Badajoz denuncian que los servicios mínimos no se han respetado "de forma reiterada". El SES marcó como mínimos la presencia de seis matronas por turno. Estas estaban distribuidas de la siguiente forma: tres para el área de paritorio, urgencias y puerperio; dos en la planta de patología gravídica y una en turno de mañana en la planta de tocología para cuidados del neonato y asistencia a la lactancia.

Actualmente, estos estándares se incumplen estando "una matrona y una enfermera generalista en la planta de patología gravídica y una matrona de turno de mañana de tocología ha sido sustituida por una enfermera generalista", critican. Además, denuncian que en el último mes y medio "se han acumulado más de 350 horas sin contabilizar con los servicios mínimos". Asimismo, lamentan que en momentos de "alta presión asistencial no se dispone de refuerzos".

Las consecuencias

Esta situación ha generado "un incremento inaceptable de riesgo asistencial", lamentan. Ante la falta de profesionales una sola matrona debe asumir a la vez la "atención al parto, el seguimiento posparto y posibles urgencias obstétricas". Eso provoca que enfrentándose a una "hemorragia postparto o una pérdida de bienestar fetal" que puede ser "manejable" se pueda convertir en una "amenaza vital".

Desde este colectivo señalan que esta realidad afecta a las "más de 6.000 gestantes" a las que atienden cada año en el área de Salud de Badajoz. Esta situación no es ajena para la sociedad, ya que señalan que "madres y familias acuden al hospital con la incertidumbre de si recibirán la atención experta, segura y continua que les corresponde por ley y por principios éticos, y que el SES tiene el deber de garantizar".

Cierre de la segunda planta de ginecología

Las matronas, además, señalan que con el cierre de la segunda planta de ginecología asumen a dichas pacientes en la cuarta planta, "sin el aumento del personal ni el material adecuado". Y suman otros condicionantes que repercuten en su carga laboral como es el, "incremento significativo de pérdidas gestacionales y la reciente incorporación de la atención a las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), situaciones que requieren una atención especializada, integral y humanizada".

Esto se traduce en la necesidad de "personal adicional", pero se encuentran con "la cara opuesta: una única matrona en planta, lo que impide proporcionar el nivel de calidad necesario".

A la lista de quejas que lanzan desde este colectivo sanitario suman la "precariedad contractual y la ausencia de incentivos" que ha provocado una "preocupante fuga de profesionales". Esta situación dicen que se "verá agravada por el fallido intento de fidelización de nuevas matronas" y denuncian que "la utilización de un autobaremo no revisado ha dejado sin contrato a las propias residentes" del hospital. Esto, dicen que supone un "menosprecio a matronas con experiencia que aguardaban una oportunidad de contratación estable". En este sentido, apuntan que sin tener contratos duraderos ni una retribución acorde con la formación especializada de una matrona, que es de seis años, y la responsabilidad asumida, "resulta inviable garantizar la sostenibilidad del servicio".

Así, recalcan que no se trata de "una mera reivindicación de derechos laborales", sino que alzan la voz por "la viabilidad del propio servicio y por la seguridad y bienestar de las pacientes y sus hijos".

Anuncian movilizaciones

Por ello, exigen que se amplíe de manera urgente y de forma inmediata la bolsa de empleo de matronas; la conversión de los "contratos precarios" en estables; la convocatoria de oposiciones "con mayor frecuencia y con una oferta amplia "que recoja la mayoría de las plazas disponibles"; la eliminación de la resolución que permite a residentes sin título "asumir turnos asistenciales; y la actualización de las "compensaciones económicas de las matronas, actualmente abonadas como enfermeras generalistas —incluyendo los pluses por nocturnidad, así como una retribución digna por las horas extraordinarias realizadas—".

Si a estas peticiones que lanzan a la gerencia del SES no se recibieran respuestas, el colectivo de matronas del Materno Infantil de Badajoz iniciará "movilizaciones periódicas hasta que se adopten las medidas requeridas". Aseveran que no buscan "privilegios", sino que reclaman "los recursos imprescindibles para que cada mujer que entre en el paritorio viva su parto con serenidad y seguridad y para que cada recién nacido reciba los cuidados especializados que le corresponden".

Así, piden a la consejería de Sanidad y a la gerencia del SES que actúen con la celeridad que "una situación de riesgo materno-fetal exige". Y, del mismo modo, a la ciudadanía solicitan su apoyo en estas reivindicaciones, "pues la defensa de una asistencia obstétrica digna y segura concierne a toda la sociedad".