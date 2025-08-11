Raúl Tinoco, candidato a presidir la Asociación de costaleros y capataces San José de Badajoz: "Queremos edificar todo sobre la juventud"

La Asociación de Costaleros y Capataces San José elegirá el 7 de septiembre a su nuevo presidente. Tras 13 años de mandato de Ricardo Becerra, dos candidaturas se han presentado para tomarle el relevo.

Una de ellas está encabezada por Raúl Tinoco (Badajoz, 1996). Estudió en el colegio Virgen de Guadalupe de la capital pacense y hace cuatro años es enfermero militar, actualmente destinado en la ciudad. Ha crecido desde la cuna en la Semana Santa de la mano de su familia, especialmente con su padre y su hermano. Es hermano de las cofradías de San Andrés y de la Vera Cruz y desde los tres años forma parte de la Asociación de Costaleros y Capataces San José la cual opta presidir próximamente.

¿Qué le lleva a presentarse como candidato a presidente de esta asociación?

Por la historia. Yo nací en la asociación, desde los tres años salgo con ellos, y lo que me lleva a dar un paso al frente es para que esto no desaparezca. Quiero que su legado permanezca y que lo continuemos gente de la casa.

Mi familia está muy relacionada con esta asociación, empezó mi padre, se sumó mi hermano Juan y luego yo. Desde que nací no conozco otra cosa. La primera vez que salí fue con tres años de aguador detrás del paso de la Amargura. Siempre he estado en esta asociación y siempre perteneceré a ella.

¿Cómo se define?

Soy una persona muy correcta, seria, que me gustan las cosas bien hechas y muy humilde. Siempre he estado en un segundo plano, nunca me he dejado notar porque no me gusta el protagonismo. Este paso, por tanto, es muy importante para mí. Además, soy educado, respetuoso y soy amigo de la gente.

¿Cuáles serán sus líneas de trabajo?

La candidatura está compuesta por una parte que representa la historia, el presente y la renovación. La mayoría de los que estamos ahí tenemos muchos años de antigüedad, muchos superamos los 20 años, pero somos jóvenes y sobre la juventud queremos edificar todo. Creemos que la asociación de costaleros cuenta con la mayor parte de los jóvenes de la Semana Santa de Badajoz, pero nunca se ha dado el paso de crear un grupo joven. Por tanto, la juventud será un pilar básico, pero siempre sustentándose en la gente con experiencia que vayan dando pasos adelante y adquieran, poco a poco, responsabilidades dentro de la asociación. Ese relevo es para nosotros primordial.

¿Cuáles son los principales retos que afrontará?

El principal reto es que la gente confíe en nosotros porque somos gente conocida, pero vamos a renovar las caras que hasta ahora representaban a la asociación. En 36 años casi siempre han sido las mismas personas quienes han estado dirigiéndola y todo cambio marca un antes y un después. El segundo que se sigan sumando costaleros jóvenes con trayectoria dilatada y comprometidos. No queremos que se rellene con gente sin experiencia, rellenar por rellenar. Otro de los retos es dar más seriedad a los ensayos y que supongan un compromiso para darle la importancia que tienen. Creemos necesario que los costaleros acudan a todos los ensayos para que todo salga bien y la gente que vaya debajo esté a gusto y trabaje bien.

¿Cómo es el equipo que le acompaña en la candidatura?

Está compuesto por gente con muchísima experiencia y educación en el mundo de la Semana Santa. Además, mezclo veteranía en la junta de gobierno de la asociación con gente completamente nueva. Tenemos miembros con distintos puntos de vista, antigüedades y edades. Es un equipo con una media de edad muy joven y con una línea de trabajo prometedora. Creo que se van a dejar la vida en la asociación.

¿Por qué tienen que apoyar su candidatura?

Se ha visto que en los últimos 3-4 años la gente ha aumentado mucho en la asociación. A esta gente las hemos atraído nosotros, porque muchos son amigos nuestros. Se ha notado que han tenido en nosotros un referente. Nos han visto como personas con las que se puede charlar y compartir momentos porque somos más afines en edad. La comunicación entre un chico de 18 años y yo que tengo 28 es mucho más directa y fluida. La gente que está en el censo nos debe de apoyar porque somos cercanos a ellos y siempre a disposición de la gente joven. Eso sí, sin dejar de lado a los más experimentados porque consideramos que son los pilares básicos de cualquier cuadrilla.