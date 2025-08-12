Clima
Aviso rojo en Badajoz: el termómetro marca 45,5 grados y la Aemet advierte de "riesgo extremo"
La ciudad se queda a 0,5 grados de batir su propio récord histórico
Tarde caliente en Badajoz. A pesar de que el fin de la ola de calor está cerca, los termómetros no paran de subir.
Según los datos recogidos hace pocos minutos, la ciudad y las Vegas Bajas han alcanzado durante la hora de la siesta de hoy los 45,5 grados, obligando a que la Aemet activase el aviso rojo por riesgo extremo.
Con esa temperatura, Badajoz se queda a 0,5 grados de batir su propio récord histórico de temperatura más alta.
Los expertos inciden en la precaución
Los expertos recomiendan a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.
Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.
También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
