Badajoz acoge un campamento digital para impulsar el talento de los jóvenes

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz y el Parque Científico y Tecnológico (PCTEx), se unen a Fundación Cibervoluntarios para poner en marcha 'Campamento Digital', con el objetivo común de activar y potenciar el talento digital de jóvenes. Se trata de una iniciativa de formación presencial y gratuita en la que niños y jóvenes de 9 a 17 años crean, juegan y se divierten mientras aprenden a hacer un uso seguro y responsable de la tecnología, guiados por educadores especializados.

Los campamentos tendrán dos ediciones, del 25 al 29 de agosto y del 1 al 5 de septiembre. Las formaciones se realizarán en horario de mañana.

Las actividades programadas en la concejalía de Juventud van dirigidas a niñas y niños de 9 a 13 años y se llevarán a cabo en la calle Ronda del Pilar, 20. Las del Parque Científico y Tecnológico van dirigidas a jóvenes de 9 a 17 años y se desarrollarán en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura.

Contenidos adaptados

Como el programa se organiza por diferentes grupos de edad, todos los contenidos están diseñados para adaptarse a las necesidades y capacidades de cada uno. Los más pequeños, entre 9 y 11 años, se convierten en 'detectives digitales' que aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en internet y crear contenido como presentaciones o vídeos. En la franja de 12 a 13 años profundizan en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales.

Para los jóvenes de 14 a 17 años, 'Campamento Digital' se convierte en un espacio de exploración y proyección de futuro. En esta etapa se trabajan temas como la creación de un currículum digital, el emprendimiento online, el desarrollo de contenido para redes sociales, la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad.

Al finalizar, todos los participantes reciben el certificado oficial 'DigComp', que acredita sus competencias digitales según el marco europeo, aportando un valor diferencial a su formación académica y profesional.

Esta iniciativa responde a la necesidad de que la infancia y juventud cuente con herramientas adecuadas para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado. El objetivo es formar en el uso seguro y responsable de la tecnología, potenciar el talento digital y fomentar el pensamiento crítico entre los más jóvenes, con especial atención a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad digital.

Los organizadores apuntan que 'Campamento Digital' no solo enseña a usar la tecnología, sino a comprenderla y aprovecharla como herramienta de desarrollo personal y profesional. Gracias al apoyo de ayuntamientos, centros educativos y entidades locales, este programa se organiza en espacios accesibles y seguros, promoviendo una educación digital cercana.

Hasta el momento, más de 1.200 niños de la provincia ya han participado en esta iniciativa. Otros 400 lo harán en agosto y septiembre.

Las familias interesadas en inscribir a sus hijos pueden hacerlo de forma gratuita en la web campamentodigital.org, en el correo solicita@campamentodigital.org o llamando al teléfono 674 72 76 23.