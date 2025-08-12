El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar la muerte de un anciano en una residencia de Badajoz

La Asociación El Defensor del Paciente ha remitido una misiva a la Fiscalía de Extremadura solicitando que investigue las circunstancias de la muerte de un anciano de 85 años ocurrida el pasado 4 de agosto en una residencia de Badajoz. El hombre, que padecía Alzheimer, fue trasladado al Hospital Perpetuo Socorro con ampollas y quemaduras en manos, brazos y gemelos, falleciendo poco tiempo después.

La familia del fallecido ha expresado en medios de comunicación y redes sociales sus dudas sobre la versión inicial que atribuía la muerte a un golpe de calor accidental. Relatan que el anciano solía pasear y que, tras la comida, podría haber salido a un patio con suelo de cemento, donde habría permanecido durante horas sin supervisión hasta ser encontrado inconsciente. Según denuncian, la residencia no ha ofrecido explicaciones sobre por qué no se percataron de su ausencia durante ese tiempo.

“En principio parecía que se achacaba a la ola de calor, pero lo que luego se explica es gravísimo. No solamente es una negligencia, es un abandono. Están dejando a una persona que no se puede defender bajo temperaturas extremas. Yo creo que esto es más un delito que una negligencia”, explica Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente.

Flores explica que la misiva se envió el pasado viernes, y que en ella se solicita a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre el centro, su dotación de personal y el cumplimiento de la Ley de Dependencia. Más allá de este caso, subraya que se debe examinar si la residencia cumplía con las obligaciones legales y si cuenta con el personal necesario para garantizar la atención adecuada a los residentes. “Las residencias deben ser lugares de cuidado, no de muerte. No puede haber recortes, ausencia de médicos o inspecciones avisadas con quince días de antelación. Los mayores merecen un trato digno”, señala.

Denuncias en centros de mayores

La presidenta de la asociación también alerta sobre un problema más amplio que, según afirma, afecta a muchas residencias concertadas y privadas en España y en Extremadura: falta de personal, ausencia casi total de médicos y recortes en servicios básicos como la limpieza o la alimentación. “Estamos recibiendo denuncias de comidas en mal estado, de pacientes desnutridos, de personas abandonadas. Creo que debe haber un antes y un después en Extremadura y en España. Se destina mucho dinero público a residencias privadas, pero lo que necesitamos son más residencias públicas y bien dotadas”, concluye.