Se trata de un varón de 45 años
Identifican al autor del altercado en el centro de salud de Ciudad Jardín
Policía Nacional le acusa de una infracción grave de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, con una sanción entre 601 y 30.000 euros
Los agentes de la Policía Nacional han propuesto para sanción administrativa a un hombre de 45 años, al que han identificado como el autor del altercado ocurrido recientemente en el centro de salud de Ciudad Jardín de Badajoz.
Se trata de un paciente del área de salud mental que había causado daños materiales y alterado el normal funcionamiento del centro mientras se marchaba del lugar por negarle unas recetas que no le correspondían.
A los pocos minutos, un indicativo policial localizó a una persona, en un vehículo, que coincidía plenamente con la descripción física aportada por el personal sanitario, procediendo a su plena identificación.
Por parte de la Policía Nacional se ha tramitado un expediente sancionador como presunto responsable de una infracción grave del artículo 36.03 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con una sanción que estaría entre los 601 y 30.000€, remitido a la Delegación del Gobierno en Extremadura para su resolución.
La Policía señala que hasta el momento no se han denunciado los daños ocasionados en el interior del centro de salud, por lo que se continuarán las gestiones tendentes para el total esclarecimiento de los hechos.
