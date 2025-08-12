El PSOE de Badajoz y los vecinos de los pisos del Fuerte reclaman "un mantenimiento digno" del entorno de la plaza Gabriel Montesinos

Como ya adelantó este diario, los vecinos de los pisos del Fuerte, situados en el barrio de San Fernando, llevan años reclamando mejoras en el entorno que rodea a sus viviendas. Ahora, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Badajoz, se ha sumado a la protesta de los residentes de las calles Madame Brun, Alfonso González Bermejo, Galíndez de Carvajal y Valentín Falcato.

A través de un comunicado, el PSOE exige al equipo de Gobierno un plan de mejora para este espacio que rodea a la plaza Gabriel Montesinos, en el que denuncian "acumuladas deficiencias que afectan tanto a la estética como a la seguridad": señalización horizontal desgastada, adoquines sueltos, escaleras con losetas rotas, redes de saneamiento pluvial taponadas, un parque infantil con firme de caucho levantado y elementos precintados por su mal estado.

La portavoz socialista, Silvia González, exige más implicación de la empresa concesionaria de los jardines de la margen derecha en una zona donde "destacan" las once jardineras distribuidas en la plaza, así como los parterres elevados, "que están completamente vacíos, sin plantas, transmitiendo una imagen de abandono". El PSOE también apunta hacia las zonas ajardinadas, "las cuales presentan un aspecto desigual: o bien con vegetación excesiva, casi salvaje, o bien totalmente carentes de ella".

También señalan que la pista deportiva lateral necesita reparaciones y destacan un solar municipal vallado, que cuenta con el cerramiento roto, y "la falta de una conservación constante que preserve la calidad del entorno".

Silvia González hace referencia al sentimiento vecinal: "Los vecinos llevan demasiado tiempo reclamando mejoras y no pueden seguir viviendo en un entorno que se deteriora a la vista de todos”, denuncia. “Aquí no se trata solo de estética: hablamos de seguridad, de bienestar y de respeto por un espacio público que es de todos”, añade la portavoz socialista, para quien “no hay previsto un nuevo parque infantil en la plaza de Gabriel Montesinos y el que hay debería precintarse por su mal estado".

El grupo socialista también enuncia "la deuda que el equipo de Gobierno mantiene desde hace años con los vecinos de la cercana calle Coímbra", quiénes necesitan con urgencia la reparación de su colector, que este año ya ha provocado cuatro inundaciones en viviendas.