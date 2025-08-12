¿Quieres ver la lluvia de Perseidas en Badajoz? Estas son tus opciones

Lágrimas de San Lorenzo es el nombre popular que se le da a las Perseidas. Se trata de la lluvia de estrellas más espectacular del año.

A pesar de ello, su nombre tiene un origen religioso y cultural, no astronómico. Estas tienen cada año su pico de actividad alrededor del 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, un mártir cristiano. Esta coincidencia temporal hizo que la gente empezara a asociar las estrellas fugaces con este santo.

San Lorenzo fue un diácono cristiano que murió en Roma en el año 258 d.C., durante la persecución del emperador Valeriano. Según se dice, fue quemado vivo en una parrilla. Las 'lágrimas' serían una metáfora poética: se dice que las estrellas fugaces representan las lágrimas que derramó San Lorenzo durante su martirio, o bien las lágrimas del cielo por su sufrimiento.

Aunque el nombre es simbólico, astronómicamente las Perseidas son causadas por partículas del cometa Swift-Tuttle, que al entrar en la atmósfera terrestre se queman, creando destellos luminosos. Su nombre científico, Perseidas, viene de la constelación de Perseo, desde donde parecen salir.

¿Dónde verlas en Badajoz?

Según los expertos, el pico se espera esta noche, la del 12 al 13 de agosto, cuando se podrán ver hasta 100 meteoros por hora en lugares oscuros. Aun así, se podrán seguir viendo hasta este fin de semana. El horario ideal para la observación es entre las 02.00 y las 05.00 horas.

Cualquier lugar con oscuridad será bueno para poder disfrutar de este fenómeno. Además, la ciudad ofrece varios planes para los interesados en vivir una experiencia más específica.

El fuerte de San Cristóbal es uno de los escenarios seleccionado para ello. El Ayuntamiento de Badajoz a través de la concejalía de Turismo ha organizado una actividad gratuita que consiste en disfrutar de la fortificación con un guía especializado mientras los destellos surcan el cielo. "Conocerás algunos de sus secretos y su historia mientras paseas por la fortaleza con las mejores vistas de la ciudad y del cielo nocturno", aseguran desde la organización. Esta iniciativa se podrá disfrutar la noche del 14 al 15 de agosto en tres sesiones de una hora de duración: a las 22.30, a las 23.30 y a las 00.30 horas. Las inscripciones se pueden hacer aquí.

También en el fuerte de San Cristóbal se podrá realizar, bajo inscripción previa, la actividad 'Una noche bajo las estrellas'. Este jueves el monumento se llenará de maquinaria especializada para observar el cielo. Un astrónomo y una persona de apoyo realizarán sesiones de una hora en las que explicarán el firmamento y sus curiosidades. Habrá tres horarios: a las 22.30, a las 23.30 y a las 00.30 horas. Cada sesión admite a 85 participantes. La entrada es gratuita y las inscripciones se pueden realizar aquí.

El último plan llega de la mano de la Diputación de Badajoz. Esa misma noche en la finca La Cocosa habrá una actividad de observación astronómica. La jornada comenzará con una observación solar guiada, seguida de una observación del planeta Mercurio, que se encuentra en ese momento en su máxima elongación respecto al Sol, una circunstancia especialmente favorable para su visibilidad. Posteriormente, al caer la noche, se llevará a cabo la observación principal centrada en el fenómeno de las Perseidas. Todas las sesiones estarán guiadas por astrónomos profesionales e incluirán interpretación astronómica y uso de telescopios especializados, indica la institución provincial.

La actividad, que es gratuita, requiere inscripción previa. También habrá un autobús gratuito desde Badajoz.