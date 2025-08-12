Salud responde a las matronas de Badajoz: "El ratio está por encima de la media nacional"

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura responde a las matronas del hospital Materno Infantil de Badajoz asegurando que reafirman su "compromiso con una atención segura, de calidad y profesional" tras el ultimátum que lanzó este colectivo de profesionales sanitarios el lunes. A través de un comunicado remitido a este medio, informan que el ratio de "matronas por cada 1.000 nacimientos se sitúa por encima de la media nacional" en 2024.

Esta respuesta llega después de la queja pública que lanzó este grupo de trabajadores del hospital pacense alertando sobre su situación laboral. Denunciaban estar viviendo un momento "límite que amenaza la calidad y la continuidad asistencial del área de Obstetricia y Ginecología" en el centro. También denunciaron la acumulación de jornadas extraordinarias con el que cuentan la mayor parte de estas trabajadoras. Así, aseveraban la necesidad de atajar la "sobrecarga asistencial" que tienen en los últimos tiempos porque supone una "merma de atención humano-sanitaria" hacia las pacientes y sus hijos y la "infradotación encubierta mediante la cobertura con personal no especializado".

Respuesta de la consejería

Ante este punto, la consejería de Salud afirma que durante este año "se ha realizado una incorporación significativa de matronas, con contratos de mayor duración". Además, añaden que por primera vez se ha ofrecido "contratos de fidelización". En concreto, se han realizado "cuatro para hospital y una en atención primaria". Esta decisión, según la consejería, "refleja la voluntad de avanzar hacia una mayor estabilidad y calidad asistencial".

En cuanto a las jornadas extraordinarias, señala que "finalizaron en febrero y, en la actualidad, se cumplen las planillas establecidas". Del mismo modo, informan que "la dirección del centro ha puesto en marcha medidas para favorecer la conciliación y la organización del trabajo". Y ha dado la opción de "elegir entre la compensación económica o la compensación horaria". Salud, suma que ha trabajado en "otras propuestas dentro del marco legal vigente".

Las matronas lamentaban en su comunicado que además del desgaste sufrido por ellas, quienes sufrían las consecuencias eran las "más de 6.000 gestantes" a las que atienden cada año en el área de Salud de Badajoz. Una cifra que no coincide con la que maneja la consejería de Salud que cifra en 1.705 los partos que se atendieron en 2024. Ante estos datos, el cálculo del ratio que maneja la consejería de matronas por alumbramientos "se sitúa por encima de la media nacional".

En cuanto al ratio actual, informan que es de "tres matronas para una media de 4,6 partos diarios". Una estadística que "se ajusta a los estándares de calidad", dicen.

Otras reivindicaciones

El colectivo de matronas criticaban el cierre de la segunda planta del hospital Materno Infantil porque suponía una saturación de la cuarta planta y una peor atención por la falta de profesionales. La clausura de esta planta es "temporal", según informa la consejería y responde "a una disminución de ingresos", por lo que se ha gestionado así con "criterios de eficiencia". Y aseguran que "cuando ha sido necesario, como en el presente mes, la planta se ha reabierto y dotado de personal para garantizar la asistencia sanitaria".

Las matronas también reclamaban en su escrito "la actualización de las compensaciones económicas de las matronas, actualmente abonadas como enfermeras generalistas" y la consejería les responde recordando que "la retribución de las especialidades de enfermería, incluida la obstétrico-ginecológica, se establece conforme a la categoría profesional y a la normativa vigente".

El colectivo de matronas aseguró en su nota de prensa que si la consejería de Salud no adoptaba las medidas necesarias plantearían movilizaciones para reivindicar las mejoras que creen necesarias.