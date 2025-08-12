La Virgen de la Consolación de Badajoz estrenará corona especial por el 15 aniversario de su bendición

La franciscana hermandad de la Vera Cruz de Badajoz ha decidido promover la incorporación de una nueva corona para la Virgen de la Consolación. Lo hará para conmemorar el 15º aniversario de su bendición, el 27 de noviembre de 2009. Esta es una de las acciones que han diseñado para la ocasión, además de una procesión en septiembre y varios actos religiosos.

La junta de gobierno de la cofradía ha acordado este nuevo elemento que suman a los complementos que dispone esta imagen pacense. La nueva presea "será bendecida e impuesta el próximo 22 de noviembre", anuncian. En concreto, será el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien la bendecirá e impondrá durante este acto religioso que pondrá fin a toda la programación que han organizado para celebrar la onomástica.

En esa celebración litúrgica, la imagen de la Consolación tendrá un lugar destacado en el templo de la Purísima Concepción, su sede canónica, y será presidida por el arzobispo. Es la primera vez que el arzobispo bendiga una corona para una virgen de Badajoz, por lo que tiene un toque mucho más emotivo", no será el único guiño que unirá a la cofradía con José Rodríguez Carballo. "Llevará el escudo franciscano porque la hermandad está muy ligada a esta orden", siendo el arzobispo fraile de la misma.

Diseño "minucioso y detallado"

Esta nueva corona es "obra de diseño minucioso y detallado", aseguran desde la Vera Cruz. De la misma manera, señalan que ha sido concebida para "realzar la belleza y solemnidad" de esta imagen titular. Se elaborará en orfebrería en plata de ley y con una estética de gran riqueza ornamental.

Boceto del diseño de la nueva corona que se realizará a Nuestra Señora de la Consolación de la Vera Cruz de Badajoz. / La Crónica

La corona presentará "un canasto exuberantemente decorado con motivos vegetales y roleos que evocan el estilo barroco". Entre estos dibujos irán integradas "cartelas lisas" que van a incluir "anagramas y símbolos marianos". En la parte alta de esta joya emergerán "imperiales calados que sostendrán un resplandor de rayos rectos y flameantes". Esto último simboliza la "luz de Cristo que María refleja como madre de Dios", explican desde la franciscana hermandad. El remate final de la misma será una cruz.

Indumentaria de la virgen

Este regalo que se le hará a la titular de la Vera Cruz significa "algo que va mucho más allá de lo físico", cuenta Juan Tinoco, vestidor y prioste de la Virgen de la Consolación. Esta corona en la que colaborarán muchos pacenses "tiene un valor mucho más especial y sentimental que si fuera una compra directa de la cofradía", señala este joven. Además de crecer el valor patrimonial del vestuario de la virgen, desde la hermandad quieren "fomentar toda la parte devocional y poner en el foco a la Virgen para que muchas más personas de Badajoz la conozcan y se acerquen a ella".

La nueva corona viene a engrosar el joyero de esta imagen titular que está compuesto por "una corona de salida realizada por orfebrería Angulo con baño en oro; una diadema en plata de ley diseñada en exclusiva para ella; un aro de estrellas que usa cuando se le viste de hebrea; y una media luna con la que procesionó este año donada por el grupo joven", enumera Tinoco. Además, cuenta con una serie de joyas de menor tamaño como medallas militares, rosarios, anillos y broches con gran valor.

A la hora de elegir la indumentaria y complementos que le ponen a la virgen siempre lo hacen con mucho cuidado y buscando mantener la "estética muy dieciochesca e intentamos que todo vaya en consonancia". Por ello, estudian todo lo que adquieren y encargan para que "vaya acorde a la imagen que se busca".

Colaboración

Esta nueva joya viene a simbolizar "la gratitud y el amor de todos los devotos tras 15 años" con ellos, reconocen. Así, desde la hermandad invitan a los hermanos y devotos a participar con este regalo. Los interesados podrán hacerlo con donativos desde 25 euros a través de los canales oficiales de este colectivo cofrade.

Como muestra de gratitud, se le entregarán a aquellos que colaboren "se les entregará una pequeña reliquia elaborada con los antiguos brazos de Nuestra Señora de la Consolación" y conserven así un recuerdo único y bendecido del aniversario.