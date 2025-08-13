Los cementerios de Valdebótoa y Novelda (Badajoz) crecerán con 72 nichos y 105 columbarios

Los cementerios de Valdebótoa y Novelda ampliarán su capacidad en los próximos meses. Lo anunció el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz hace dos semanas, el día 4 de agosto se aprobaron en pleno varias modificaciones presupuestarias para, entre otras actuaciones, acometer estas mejoras, y ahora ya han salido licitadas en el portal de contratación.

En concreto, crecerá la capacidad de los dos camposantos con 72 nuevos nichos y 105 espacios en columbarios. Estas son dos de las inversiones que tiene previsto hacer el consistorio pacense en las pedanías por un valor superior a 520.000 euros, como se informó en el pleno extrarordinario del pasado 4 de agosto.

Así serán las obras

Concretamente, el Ayuntamiento de Badajoz contempla el proyecto de ampliación del cementerio de Valdebótoa con la construcción de un nuevo módulo. Éste tendrá una capacidad para 45 nichos. Además, se ha diseñado para que en uno de sus laterales se construya un columbario con capacidad para 50 urnas funerarias.

Plano del proyecto que contempla el Ayuntamiento de Badajoz para la ampliación del cementerio de Valdebótoa. / La Crónica

Mientras que en el cementerio del poblado de Novelda construirán 27 nichos y 55 columbarios. En cada uno de los proyectos se han planificado la realización de trabajos de urbanización de las distintas zonas en las que se ampliará el recinto, así como la incorporación de bancos de forja artística y mobiliario urbano.

La inversión que realizará el ayuntamiento en el cementerio de Valdebótoa asciende a 83.844,91 euros, IVA incluido. En cuanto a las obras en la pedanía de Novelda están valoradas en 65.306,29. El plazo de ejecución que baraja el consistorio pacense es de dos meses desde que se adjudiquen.