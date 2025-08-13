¿Quién fue Felipe Trigo y por qué tiene una calle en Badajoz?

'Juntaletras' y médico de profesión y extremeño de nacimiento, Felipe Trigo y Sánchez-Mora es el ejemplo de figura hecha a sí misma. Junto a la carretera de Sevilla se ubica una avenida que lleva su nombre, la que conecta esta vía con Suerte de Saavedra. Llena de servicios y viviendas, esta ubicación está llena de vida a cualquier hora del día. ¿Quién es Felipe Trigo?

Sus orígenes

Felipe Trigo y Sánchez‑Mora nació el 13 de febrero de 1864 en Villanueva de la Serena (Badajoz), dentro de una familia de clase media que sufrió dificultades económicas tras la temprana muerte de su padre. Siendo joven se trasladó a Badajoz para realizar Bachillerato y, tras ello, estudió Medicina en el hospital San Carlos de Madrid.

Allí conoció a quien sería su compañera de vida, Consuelo Seco de Herrera. Tras casarse con ella, comenzó a trabajar como médico en distintos pueblos de la provincia de Badajoz. Las experiencias que allí vivió quedaron más tarde reflejadas en su obra 'El médico rural'.

Esta vida, sin embargo, terminó por cansar a Trigo. Opositó y logró una plaza en el Cuerpo de Sanindad Militar. Su primer destino fue Sevilla y el segundo Trubia, en Asturias. Aquello tampoco fue suficiente para saciar su necesidad de experiencias, por lo que se alistó voluntario para servir en Filipinas.

Herido de guerra y novelista de éxito

Estando en Filipinas vivió una experiencia traumática: fue herido gravemente con un machete durante una insurrección. Logró huir y dar aviso a las autoridades, algo que le sirvió para ser repatriado como teniente coronel y convertirlo en una figura mediática.

A su regreso a España, decidió iniciarse en el mundo literario con una novela, 'Las ingenuas'. Corría el año 1901 y en ella narraba su peripecia filipina. La obra fue un éxito en el país.

Enter 1901 y 1916 publicó unas diecisiete novelas y otros tantos relatos cortos. En 'El médico rural' (1912) denunció la miseria en el campo extremeño y en 'Jarrapellejos' criticó duramente el caciquismo rural basándose en un asesinato ocurrido en Don Benito. Esta última obra se adaptó al cine. Los dos títulos fueron sus obras más conocidas.

También tocó el género erótico con varios títulos como 'La sed de amar', 'Alma en los labios' y 'La bruta'. A pesar de que fueron muy leídos, no estaba bien valorado como escritor de este campo.

Gran compromiso político

Desde muy joven, Felipe Trigo estuvo vinculado al socialismo: colaboró con Pablo Iglesias y el periódico El Socialista, y contribuyó decisivamente en la formación de la primera agrupación socialista de Extremadura, en Cabeza del Buey en 1887.

Años más tarde evolucionó hacia un reformismo radical de carácter pequeño-burgués. Esto se vio reflejado en ensayos como 'Socialismo individualista' (1904), 'El amor en la vida y en los libros' (1907) y 'Crisis de civilización' (1915).

La fama y el suicidio

En su momento álgido de fama, Felipe Trigo decidió quitarse la vida. Ocurrió el 2 de septiembre de 1916, cuando vivía en Madrid. Trigo dejó una nota de despedida en la que hacía referencias a una enfermedad incurable y al miedo a la locura. Expertos aseguran que podría sufrir trastorno bipolar, aunque no está confirmado.

Sus libros fueron silenciados durante la dictadura franquista, aunque su legado literario tomó de nuevo relevancia durante la Transición.

¿Por qué una calle en Badajoz?

Muchos son los reconocimientos que ha obtenido de su tierra con el paso de los años.

El ayuntamiento de su localidad natal, Villanueva de la Serena, creó en 1981 los premios Felipe Trigo, uno de los reconocimientos literarios más destacados de Extremadura. Asimismo, exposiciones y estudios contemporáneos han revalorizado su figura, humanizándole además como fotógrafo, pintor y pensador profundamente melancólico.

En Badajoz, una de las avenidas principales de Suerte de Saavedra lleva su nombre. Este barrio surgió a finales del siglo XX como núcleo obrero y sus arterias tomaron el nombre de figuras relevantes. La avenida Felipe Trigo no hace más que demostrar el reconocimiento que la ciudad de Badajoz hace de su legado.