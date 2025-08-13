Piden al Ayuntamiento de Badajoz que apoye la declaración de lugar de la memoria las tapias del cementerio de San Juan

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz que apoye la solicitud en curso para que se declaren como lugar de memoria democrática las tapias del Cementerio de San Juan, las fosas comunes y el Departamento 4 del citado cementerio, con el Memorial que allí se ubica.

Una petición que llega con motivo de la llegada de la fecha del 14 de agosto, en la que este año se cumplen 89 años del inicio de la matanza de Badajoz por la Columna de la Muerte, al mando del teniente coronel Yagüe.

Una fecha para "reivindicar memoria, verdad, justicia y reparación, para todas las víctimas de la represión franquista y sus familiares, en la ciudad de Badajoz, como parte de nuestra memoria histórica democrática y contra el olvido".

La asociación explica que el cementerio de San Juan, y otros lugares de la ciudad, pertenecen a la "historia silenciada y oculta de Badajoz", pues allí "fueron asesinadas muchas personas que pasaron luego a fosas comunes, muchos incinerados, abiertas en el interior de dicho cementerio", unos hechos de los que existe documentación gráfica, como son las imágenes captadas por el cámara periodista francés René Brut que "dieron la vuelta al mundo".

De este modo, el Cementerio de San Juan de Badajoz y sus fosas comunes "representan un firme compromiso con la memoria democrática y la defensa de los valores democráticos".

La solicitud se presentó en 2024

El pasado mes de octubre de 2024, ARMHEX presentó solicitud en legal forma ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la declaración como "lugar de memoria democrática" de este lugar, tapias del Cementerio de San Juan, las fosas comunes y el Departamento 4 del citado cementerio, con el Memorial que allí se ubica.

Con esta iniciativa, que se basa en Ley 20/2022 de Memoria Democrática estatal, se pretende que la declaración de Lugar de Memoria Democrática suponga, la obligación de garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, con un punto de reconocimiento de las víctimas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos.

Exigimos pues que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publique oficialmente a la mayor brevedad posible, la incoación del procedimiento y asimismo insta al Ayuntamiento de Badajoz a que apoye formalmente esta solicitud.

Así lo espera la asociación después de que en el Pleno ordinario del Consistorio de Badajoz, del pasado 22 de julio, se ha aprobado por unanimidad en una moción presentada por el grupo socialista que fue apoyada por todos los grupos políticos de la Corporación, para pedir a la Junta de Extremadura que el citado cementerio de San Juan, sea declarado igualmente Bien de Interés Cultural (BIC), por "su valor histórico, al ser testimonio clave en la historia local y nacional, así como por su valor arquitectónico, cultural y patrimonial".