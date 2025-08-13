Infraestructuras
La plaza de Portugal de Badajoz contará con plataforma única
Además del acerado, tendrá nuevas instalaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado
Cerca de 500.000 euros se destinarán a renovar la plaza de Portugal con plataforma única. Este enclave también contará con nuevas instalaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado gracias a un contrato que también incluye la reparación de acerados en distintas zonas de Badajoz.
Las obras convertirán la plaza en una zona con tráfico segregado con prioridad peatonal y se respetarán las plazas de aparcamiento existentes.
La nueva red de saneamiento potenciará la instalación de nuevos sumideros, que se añadirán a los existentes. Además de las nuevas instalaciones, también se adecuarán los alcorques y árboles existentes. Por último, la plaza contará con nuevo mobiliario urbano.
El plazo de ejecución de la obra será de tres meses desde el acta de replanteo.
