La tormenta de ayer en Badajoz registró 22 descargas eléctricas y rachas de hasta 72 kilómetros

Badajoz registró la temperatura más alta del país el martes. 45,5 grados de temperatura que colocó a la ciudad muy cerca de superar su récord histórico por altas temperaturas, los 46 que se registraron el 4 de agosto de 2018. Una situación que se vio alterada por la tormenta que barrió a gran parte de la Península Ibérica.

Este fenómeno atmosférico hizo que los termómetros se desplomaran en la capital pacense 15 grados en poco tiempo. Este descenso fue una de las consecuencias, pero no la única. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró 22 descargas eléctricas en el término municipal de Badajoz, algunas de gran magnitud. El temporal hizo que el suministro eléctrico se suspendiera en varias zonas de la ciudad.

"Tormenta de verano habitual"

"Fue una tormenta de verano habitual. Fue originada por una vaguada en altura, una perturbación en altura, que provocó mucha inestabilidad en toda la península, afectándonos también en Badajoz", explica Marcelino Núñez, delegado territorial en Extremadura de AEMET. Esta inestabilidad llenó de tormentas a gran parte de las comunidades españolas.

Pese a que hubo algunos puntos en los que sí se produjeron precipitaciones, en la gran "mayoría fueron de carácter seco". Esta característica hizo que los efectos de los rayos pudieran tener peores consecuencias en el campo y zonas poco hidratadas. Fue el caso de algunos de los incendios registrados el martes en la región, como el de Jarilla. Las mayores lluvias cayeron en Navalvillar de Ibor donde se acumularon 32,2 litros por metro cuadrado. En Tornavacas fueron 15 litros, mientras que en Trujillo las precipitaciones llegaron a los 10 litros. En Badajoz, sin embargo, solo se acumularon 0,8 litros por metro cuadrado. Según detalla Núñez estas se produjeron en el segundo pase de la tormenta que "dejó algo más de precipitaciones".

El aparato eléctrico que pudo registrar la AEMET "no fue muy grande en cuanto a su incidencia". Marcelino Núñez apunta que otras muchas tormentas del pasado invierno han superado el número de rayos registrado. A lo largo de toda la provincia pacense se registraron un total de 257 rayos, mientras que en la cacereña fueron 388. La mayor parte de ellos se concentraron entre las 19 y las 21 horas.

Gráfico elaborado por la AEMET en el que se registran las descargas eléctricas durante el martes en Extremadura. / La Crónica

Grandes vientos y descenso de temperaturas

Además de las escasas lluvias y de las descargas eléctricas, la tormenta contó con grandes rachas de viento. Badajoz tuvo momentos en los que la AEMET contabilizó rachas de hasta 72 kilómetros por hora. No fue la localidad pacense con mayores rachas de viento. Fuente de Canto tuvo momentos con viento a 99 kilómetros por hora, Retamal de Llerena 90 y Barcarrota 75.

Otro de los efectos del paso de esta tormenta por la ciudad fue el descenso de temperaturas. "Si a las 17.00 teníamos unos 45º, en dos horas notificamos una bajada de 15º, llegando a los 30º", explica Marcelino Núñez.

El alivio del calor fue efímero y la sensación de bochorno fue la que siguió a este descenso de grados en los termómetros: "El refresco fue momentáneo porque las temperaturas mínimas que tuvimos fueron de nuevo altas". La pasada madrugada Badajoz llegó a tener 23º de temperatura mínima en torno a las 5 de la mañana.

Previsión para los próximos días

A lo largo de este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología espera tener un "día parecido al de ayer, pero sin tormentas en Badajoz". Núñez señala que no ocurrirá lo mismo en el norte de Cáceres, en donde se estima que puedan producirse algunas tormentas a lo largo de la tarde, aunque puntualiza que "no serán muy significativas".

Eso sí, el delegado territorial de la AEMET en la región apunta que el nivel de riesgo ha bajado y ya no tenemos, por el momento, aviso rojo por la ola de calor. Aunque asegura que "hay que seguir atento porque la diferencia es solo de dos grados, pero no lo tenemos contemplado para hoy".

Marcelino Núñez, AEMET / Santi García

Este fenómeno de calor extremo continuará los próximos días. Por ahora, la estimación es que la ola de calor se extienda hasta el domingo, pero "hasta el lunes o el martes no nos podremos desprender de esta incómoda situación", explica. El récord de olas de calor más largas en la ciudad de Badajoz está en 16 días de duración en el año 2003. Por ahora, el calor empezará a descender el lunes por lo que esta serie de días con temperaturas extremas "estará cerca de batir ese récord histórico, sino se posicionará en segundo lugar", asevera Marcelino Núñez.