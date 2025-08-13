Sin trámites digitales en el Ayuntamiento de Badajoz: se cae la sede electrónica

Si usted ha intentado realizar un trámite a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Badajoz en el día de hoy se habrá dado cuenta de que es imposible. La web funciona con normalidad y se puede acceder, pero esta última plataforma de gestiones ciudadanas está inoperativa desde primera hora de la mañana.

A pesar de la incomodidad que produce esta incidencia, el consistorio asegura que se trata de algo temporal y descarta que hayan sufrido un pirateo, como ya ocurriera hace cuatro meses. Entonces unos 'hackers' accedieron al sistema interno del ayuntamiento para, a continuación, pedir un rescate. Esto afectó a los servidores internos, que quedaron inutilizados durante unos días.

En estos momentos están trabajando para que la normalidad se restablezca lo antes posible.

¿Para qué sirve la sede electrónica?

Este apartado de la web municipal va un paso más allá de la mera información. A través de la misma, el ciudadano puede tramitar solicitudes de todo tipo: peticiones de licencias o de información municipal, cambios en el padrón o acceso a otros servicios municipales.

De esta manera, quienes lo hagan a través de internet se ahorran presentar los papeles físicamente en el consistorio.