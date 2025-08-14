El Ayuntamiento de Badajoz invierte 529.000 euros en renovar instalaciones y redes de abastecimiento

El Ayuntamiento de Badajoz renovará las instalaciones y redes de abastecimiento en diferentes zonas de la ciudad en las que se producen acumulaciones de aguas pluviales, con el fin de generar una mayor capacidad de absorción, con tres proyectos que cuentan con una inversión municipal de 529.000 euros.

En la calle Caseta de La Pilara se destinarán 112.919,38 euros, con la instalación de sumideros y la adecuación de una zona de talud afectada por el agua de lluvia, renovando la red de evacuación existente con un nuevo colector acometido a la red de saneamiento de la zona.

Por otro lado, en la calle Coimbra, situada en la margen derecha de Badajoz, se instalará un nuevo colector que remplaza a los existentes y que aumenta la capacidad de desagüe de la red, con una dotación de 229.447,07 euros.

Además, ya se encuentra en licitación también las obras planteadas en sumideros o tragantes situados en diferentes vías de la ciudad en las que se producen acumulaciones de aguas procedentes de las lluvias como Las Vaguadas, Suerte de Saavedra, Carretera de Sevilla, San Roque, avenida Reina Sofía, camino de Santa Engracia, Gurugú, El Progreso, Urbanización Guadiana, avenida Sinforiano Madroñero y sus rotondas, José María Alcaraz y Alenda, Ciudad Jardín o Cerro de Reyes.

Los tres contratos tienen un plazo de ejecución de tres meses y dan respuesta a demandas de la ciudad y sus vecinos.