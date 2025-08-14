El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía la aparición reiterada de heces en su piscina

Lo que comenzó como una sospecha aislada ha terminado en comisaría. La Junta Directiva del Casino de Badajoz ha denunciado ante la Policía Nacional la aparición reiterada de heces en la piscina del club. El último cierre de las instalaciones se produjo este pasado viernes, después de varios episodios similares que obligaron a aplicar el protocolo sanitario.

La dirección teme que alguien esté actuando de forma intencionada, quizás alentado por el polémico reto viral de internet que ya ha obligado a desalojar más de 300 instalaciones en todo el país. "Parece indicar que proceden de algún escape accidental de un pañal de bebé, pero hay determinadas condiciones que pueden llevar a pensar que se trata de un acto realizado por alguien de forma consciente, por lo que se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional mediante denuncia en la comisaría, por si se tratara de algún tipo de reto de los que circulan por internet y que calan fácilmente en determinadas cabezas poco amuebladas", señala el Casino en un comunicado a sus socios.

La Policía Nacional ha confirmado a este medio la denuncia. La investigación se está llevando a cabo pero como señalan "es complicado sacar algo porque cuando nos informan ya ha ocurrido el hecho". Ante esta situación, el Casino ha reforzado la vigilancia y ahora estudia la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en el interior del recinto. Además, piden colaboración a los socios.

La entidad advierte de que, si se identifica a los autores, se abrirá expediente disciplinario con propuesta de expulsión y se reclamará una indemnización de 1.500 euros, cantidad fijada "en consonancia con las multas administrativas que se están imponiendo en las piscinas municipales por estos mismos hechos". En el caso de que el responsable fuese menor de edad, la sanción recae sobre sus padres o tutores legales. "Las vías civil y penal quedan abiertas para usarlas si fuera viable", añade el texto.

El comunicado recuerda a los socios la obligatoriedad del pañal acuático para bebés y avisa de que, si se comprueba que no se ha colocado correctamente, el menor podría perder el acceso a la piscina durante toda la temporada.

Incidentes en las piscinas municipales

Son tres los episodios similares que han tenido lugar en las piscinas municipales de Badajoz. El primero fue pocos días después de la apertura de las instalaciones, en la piscina de San Roque, que tuvo que ser desalojada por restos fescales en el vaso. Lo mismo ocurrió hace un par de semanas en la Universidad y este martes en La Granadilla.

El protocolo sanitario exige desalojar el vaso afectado, retirar los restos, desinfectar con cloro, mantener el sistema de filtración funcionando y, finalmente, ajustar los niveles de cloro y pH para garantizar la seguridad. Es necesario esperar alrededor de hora y media desde la aplicación del tratamiento para que el agua vuelva a considerarse apta para el baño.