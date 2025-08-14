El Grupo de Apoyo a Migrantes reclama espacios de acogida para personas sin hogar en Badajoz

Este martes, Badajoz alcanzó 45,5 grados, la temperatura más alta registrada en todo el país. Mientras la población recibía el aviso de «quedarse en casa» para evitar golpes de calor, decenas de personas sin techo —entre ellas solicitantes de asilo— no tenían un lugar donde refugiarse. El Grupo de Apoyo a Migrantes denuncia que, pese a la emergencia, las administraciones no han habilitado espacios para ellas.

Esta plataforma ciudadana, formada por unas 15 personas y respaldada por 58 entidades sociales, lleva casi dos años denunciando la falta de recursos para quienes no tienen un techo bajo el que resguardarse. En las últimas semanas y con motivo de la ola de calor, su actividad se ha intensificado: reparten agua, fruta, ropa y acompañan a migrantes y personas sin hogar a citas médicas, entre otros recursos. También actúan como puente con servicios como Cruz Roja o comedores sociales. Pero, insisten, su labor es voluntaria y limitada: «Hacemos lo que podemos, pero no es nuestra competencia. Es responsabilidad de las administraciones», señala Jesús Carrasco, miembro del grupo.

Hace dos semanas, la agrupación registró en el Ayuntamiento de Badajoz, la Junta de Extremadura, la Diputación y la Delegación del Gobierno una petición formal para habilitar un albergue o centros que permitan a estas personas ducharse, comer a diario y dormir «en condiciones dignas». Hasta la fecha, no han recibido respuesta. «Ni siquiera una llamada telefónica», lamenta José Luis San Juan, otro de los miembros.

Centro hermano, saturado

La saturación es evidente. El centro hermano de Cáritas cuenta con 22 plazas para una población de más de 150.000 habitantes. «Hay ciudades más pequeñas que tienen el doble de capacidad. Aquí, con una ola de calor y alerta roja, no se ha activado ningún plan de emergencia», denuncia Jesús.

Este diario entrevistó a finales del mes de julio a un grupo de migrantes de origen gambiano que vive en el parque del río Rivillas. Ellos ya denunciaban entonces esta situación: llevan meses en lista de espera ante la saturación del centro hermano.

Pero los voluntarios del Grupo de Apoyo a Migrantes recuerdan que no se trata solo de personas extranjeras: su trabajo alcanza a cualquier persona sin techo en Badajoz. Aun así, varios de los casos que atienden son de solicitantes de protección internacional, un perfil que, subrayan, sí es competencia directa del Estado. «Ellos tienen derecho a un centro de acogida. No se está cumpliendo y se están vulnerando sus derechos», apunta María José Elías.

Habilitar espacios

Según el grupo, en otras ciudades como Madrid, Barcelona o en comunidades como el País Vasco, ayuntamientos y diputaciones han habilitado alojamientos temporales en aeropuertos, pabellones o instalaciones municipales ante emergencias similares. Desde Apoyo a Migrantes reclaman que Badajoz siga ese ejemplo: «Aquí hay locales que podrían habilitarse mañana mismo, como el Revellín. Solo falta voluntad», señala Montse de Jesús Vaquero.

En el mes de enero finalizaron las obras de el albuergue El Revellín, en San Roque, tras cuatro meses de ejecución. La intención del ayuntamiento es devolverle el uso con el que se planificó su remodelación en 2010, como albergue, pero también como centro para asociaciones juveniles.

Mientras tanto, como señalan desde el Grupo de Apoyo a Migrantes, las altas temperaturas no dan tregua y los recursos solidarios son limitados. «Dentro de una semana, mucha gente volverá a dormir en la calle. No es sostenible», advierten. Los voluntarios insisten en que no buscan caridad, sino que se cumplan derechos básicos: «Son personas que no generan conflictos, que mantienen limpio el espacio que ocupan. Lo único que necesitan es ser tratadas como personas», concluyen.