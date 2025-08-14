Habrá cine de verano en el parque de la Legión: Esta es la programación

Los amantes del séptimo arte están de suerte: Vuelve el cine de verano al parque de la Legión. Tras unos meses de incertidumbre, y casi 'sobre la campana', Fundación CB y SOS Casco Antiguo devuelven a este espacio las proyecciones culturales estivales.

Las películas se empiezan a proyectar este mismo sábado, 16 de agosto. Esa noche se podrá ver 'Los tres mosqueteros: Milady'.

El sábado siguiente, 23 de agosto, está programada la película ganadora del Goya a Mejor Película de Animación 2024, 'Robot dreams'.

Durante la última semana del mes habrá doble sesión. El viernes 29 de agosto pondrán '¡Salta!' y el sábado 30, 'Gru 4. Mi villano favorito'.

Todas las películas comenzarán a las 22.00 horas. Habrá sillas, que se podrán ocupar de forma gratuita hasta completar el aforo.