Ola de calor en Badajoz: Cómo afecta al cuerpo humano y qué consecuencias acarrea

Hace días que Badajoz atraviesa una ola de calor con temperaturas sofocantes. Este martes, la Aemet se vio obligada a activar el aviso rojo por riesgo extremo, debido a que el termómetro de la capital pacense marcaba los 45,5 grados, quedándose a solo 0,5 grados de batir su propio récord histórico.

Se espera que las altas temperaturas duren, al menos, hasta el domingo. Frente a este escenario, surge una pregunta: ¿cómo afecta al cuerpo humano vivir con este calor intenso?

Las consecuencias van más allá del sudor, cansancio o sensación de fatiga. Cuerpo, mente, estado de ánimo e incluso el descanso se ven afectados de forma negativa.

Expertos del Hospital Quirónsalud Clideba, como el doctor de Medicina familiar y comunitaria, Romualdo Roncero, aseguran que a partir de los 38 grados, el cuerpo humano deja de funcionar de manera óptima. Las altas temperaturas afectan directamente al sistema cardiovascular y al sistema renal. La tensión arterial desciende considerablemente, lo cual puede causar episodios de hipotensión, como mareos, calambres, visión borrosa, fatigas o desmayos, y episodios de deshidratación. "En épocas de calor intenso, mantener el cuerpo hidratado es de vital importancia. La falta de agua puede llevar a un perjuicio del funcionamiento del corazón y los riñones. El primero bombea más rápido para tratar de enfriar el cuerpo, lo que puede ser peligroso", comenta Roncero.

Para paliar la situación y regular la tensión corporal, el propio cuerpo inicia un proceso de vasodilatación en busca de oxígeno y nutrientes para los tejidos. Ese "ejercicio interno" es el que provoca la sensación de cansancio "que todos tenemos cuando hace mucho calor". Durante el proceso, la lentitud aumenta y la fuerza disminuye. "No es que estemos flojos o cansados. Es el propio cuerpo el que te invita desde dentro a buscar un lugar fresquito, estar en reposo e hidratarte para solucionar y tratar los problemas causados por las altas temperaturas", explica el doctor.

El cerebro también sufre

La exposición prolongada a las altas temperaturas no solo afecta al cuerpo, todo el organismo corre la misma suerte. Uno de los órganos más perjudicados es el cerebro, debido a su gran vulnerabilidad a los cambios térmicos. El calor altera las funciones cognitivas y emocionales, además de provocar cambios en la memoria, el estado de ánimo y el comportamiento.

Roncero advierte que "el aumento de la temperatura corporal repercute en la mente y conciencia humana", de manera que esta no se encuentra en un estado óptimo para llevar a cabo las funciones cognitivas. "La concentración es la función más perjudicada. No solo el calor, la luz, el ruido o el frío provocan que la persona la pierda. Para que la mente funcione al 100%, el entorno debe presentar unos condiciones al mismo nivel".

Este fenómeno atmosférico también juega un papel psicológico. El experto asegura que "es totalmente normal" sentirse apático y sin ganas de realizar actividades que en otras épocas se hacen con frecuencia. "El esfuerzo del cuerpo por la regulación de líquidos y temperatura, sumado a la bajada de tensión, también provoca que nuestra energía decaiga y por consiguiente, nuestro estado de ánimo", señala.

Falta de descanso

Otra de las consecuencias de este fenómeno es la falta de descanso. El calor no deja a la mayoría de personas conciliar el sueño o en muchos casos, estas despiertan a la mañana siguiente con sensación de cansancio. Ello se debe a que "para poder realizar un sueño reparador, se debe dormir a una temperatura inferior a 24 grados". Cuando son más altas, el sueño pasa a ser 'superficial' y sufre las consecuencias del exterior. "No se descansa del todo, por lo que al día siguiente tus funciones están más limitadas. Puede causar situaciones de embotamiento a la hora de desarrollar actividades mentales y un descenso en el rendimiento cognitivo", explica el doctor.

A diferencia del sueño reparador, durante este 'sueño superficial', profesionalmente conocido como sueño REM, la mente sigue trabajando y funcionando. Esto provoca la aparición de los sueños y las pesadillas. Al estar en contacto con el exterior, el sistema nervioso central puede adaptar lo que ocurre fuera y trasladarlo al sueño de la persona. "Es muy frecuente soñar con que te estás orinando y cuando te despiertas ves que tienes una necesidad inmensa de orinar. Pues en este caso es igual, cuando estás en un entorno de temperaturas muy altas, puedes tener sueños relacionados con las altas temperaturas e incluso soñar que tienes proceso febril", subraya Romualdo Roncero.

Los más damnificados

El experto sugiere prestar especial atención a de los pacientes con algún tipo de demencia o enfermedad neurológica. El calor intenso puede provocarles cuadros de confusión, aletargamiento o enlentecimiento, pérdida de la capacidad de expresión y en casos graves, una bradiquicia. También hace especial hincapié en la hidratación y cuidado de niños y personas mayores.

A modo de prevención, recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed y permanecer en lugares frescos o acondicionados.