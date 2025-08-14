El PSOE de Badajoz pide reponer los árboles secos y plantar más en calles sin sombra

El PSOE de Badajoz ha pedido al ayuntamiento que reponga los 39 árboles secos que no han agarrado de los 246 que se plantaron recientemente en cinco calles de la ciudad que no los tenían, por importe 72.600 euros, y que la iniciativa se extienda a más calles de la ciudad este mismo año.

De las cinco calles donde se han plantado árboles, Jacobo Rodríguez Pereira, Don Benito, Antonio Chaves, avenida de Elvas y Godofredo Ortega y Muñoz, esta última ha sido la más perjudicada, pues en ella se ha secado el 61 % de los árboles, según ha asegurado la formación política.

Los datos que aporta "están actualizados al día de ayer, pero ya el 27 de julio el grupo socialista realizó una anterior supervisión y, en los días transcurridos, se han secado 11 árboles más, habiendo siete más en mal estado".

La portavoz socialista, Silvia González, ha recordado que la operación incluyó la apertura de alcorques nuevos, la instalación de riego automático, dos tutores por árbol y la plantación de árboles en calles que antes no los tenían; algo "positivo, pero que no puede quedarse en un hecho aislado".

"Hay más barrios que lo necesitan y, más aún, en una ciudad como Badajoz con temperaturas muy altas", ha indicado la edil que ya en junio pasado, en una visita a la barriada de Suerte de Saavedra, detectó "tres calles que precisaban unos 90 árboles".

Además, el PSOE ha recalcado que ya debiera haber salido a licitación una nueva plantación de árboles de gran porte (la actual es del año pasado) puesto que, lamentablemente, el ayuntamiento "no cuenta personal propio para hacer esta labor por la sistemática reducción de plantilla municipal que tiene el PP como estrategia, supeditando los trabajos a la privatización de servicios".