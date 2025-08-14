UGT reitera la necesidad de ampliar recursos del plan Infoex con una nueva base en Badajoz

UGT Servicios Públicos Extremadura ha denunciado la "falta de medios operativos" del plan Infoex en el término municipal de Badajoz y ha exigido la creación urgente de una nueva base de intervención en la capital pacense, con el objetivo de garantizar "una respuesta eficaz y rápida" ante los incendios que se vienen registrando en la zona.

Durante este año, el entorno de Badajoz ha sufrido un número significativo de incendios, como el producido recientemente entre las urbanizaciones de La Banasta y Las Vaguadas, que obligó a la evacuación de la población residente, según recuerda en un comunicado de prensa.

Necesidad de ampliar los recursos

La ausencia de precipitaciones, unida a las altas temperaturas y a la acumulación de vegetación altamente inflamable, incrementa notablemente el riesgo en zonas de interfaz urbano-forestal.

En las últimas mesas técnicas convocadas para abordar el plan de Ordenación de Recursos Humanos del Infoex, UGT-SP ya defendió la necesidad de ampliar la red de centros de trabajo y reclamó específicamente una base en Badajoz, algo que sigue sin materializarse.

"Es incomprensible que una ciudad como Badajoz, con más de 150.000 habitantes, carezca de cobertura operativa directa, especialmente siendo la segunda zona con mayor número de incendios en toda Extremadura", ha aseverado.

Bases más cercanas a 30 minutos

Actualmente, las bases más cercanas al municipio se encuentran en Almendral, Alburquerque y Mirandilla, todas ellas a más de 30 minutos de desplazamiento, lo que "limita gravemente la capacidad de reacción en situaciones de emergencia, donde el tiempo de respuesta es crucial para la protección de personas, viviendas y entornos naturales".

UGT-SP también ha trasladado al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios el "malestar" de la plantilla respecto a las "deficiencias" en el avituallamiento durante recientes intervenciones en Valdecaballeros y Aldea del Cano.

"La falta de hidratación adecuada y alimentos energéticos suficientes pone en riesgo la salud de los bomberos y bomberas forestales", ha advertido. El sindicato ha subrayado que la reposición hídrica y energética no es un complemento, sino una necesidad: debe estar garantizada en cada actuación, especialmente en intervenciones de larga duración y bajo condiciones extremas.

"No pueden tolerarse carencias en el suministro de agua, sales minerales o carbohidratos, cuya ausencia compromete directamente el bienestar físico y la seguridad del personal", ha insistido.

Actuaciones urgentes

UGT ha exigido a la Junta de Extremadura que actúe con urgencia y responsabilidad "implantando una base operativa del plan Infoex en Badajoz, garantizando condiciones dignas de trabajo, tanto en medios como en avituallamiento, y reflejando estas necesidades en la planificación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos".

Por último, ha reiterado el compromiso con la seguridad del territorio y de las personas, pero también con "la dignidad laboral y la salud del personal que, día tras día, arriesga su vida para proteger la nuestra".