Vodafone sufre una caída en la red que afecta a usuarios de Badajoz, Mérida y otros puntos de la provincia

Vodafone ha sufrido este jueves una caída en la red móvil que está afectando a los usuarios de varias localidades extremeñas. Según han trasladado los clientes a través de sus redes sociales, la incidencia en el servicio se ha iniciado en torno a las 7 de la mañana. Desde entonces, no tienen conexión a internet. Desde su perfil oficial, la compañía ha confirmado que sufre una avería y, en estos momentos, sus operarios trabajan para tratar de resolverla cuanto antes.

A través de una publicación en la red social X, el usuario @chemabjz ha preguntado a Vodafone por el estado de la cobertura en Badajoz. "Necesito móvil para trabajar", ha lamentado. Por su parte, la empresa le ha contestado que tienen localizada "una incidencia de carácter general en la zona". "Ya tenemos a nuestros técnicos trabajando en ella para solventarla lo antes posibles", ha señalado.

En esta línea, el cliente @DaniMas82 se ha interesado en saber cuánto tiempo van a tardar en resolver el problema. "Hola Dani. Estamos trabajando en ello, no obstante, aún no disponemos de certeza sobre cuánto se puede demorar. Escríbenos un mensaje privado y te mantenemos informado. Un saludo", ha respondido el community manager.