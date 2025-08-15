Solidaridad
Una colecta ciudadana permite alojar en un hotel de Badajoz a seis jóvenes de Mali
El Grupo de Apoyo a Migrantes de Badajoz ha reunido fondos para ofrecerles techo y comida durante la ola de calor
Hasta hace pocas semanas, decenas de personas dormían en la estación de autobuses de Badajoz. Entre ellas, seis jóvenes procedentes de Mali solicitantes de asilo. El desalojo del edificio, en plena ola de calor, los dejó a la intemperie, buscando agua y sombra en jornadas de 40 grados y alertas rojas por altas temperaturas.
«Nos parecía inhumano que un chaval estuviera en la calle con este calor. Decidimos actuar», cuenta Jesús Carrasco, miembro del Grupo de Apoyo a Migrantes de la ciudad. Fue entonces cuando desde la plataforma se pusieron manos a la obra. La solución llegó gracias a una colecta impulsada entre los propios voluntarios, sus familiares, amistades y personas cercanas. Con esas aportaciones han podido costearles alojamiento en un hotel y cubrirles comida durante unos días.
No es la primera vez que el grupo se moviliza. Desde hace meses acompañan a personas en situación de calle en gestiones médicas, trámites administrativos o incluso, en el caso de migrantes, en la traducción de documentos, ya que varios voluntarios hablan francés y dialectos africanos.
Recursos limitados
Sin embargo, desde el grupo recalcan que sus recursos son limitados. «Podemos cubrir una semana, máximo diez días. Después, si las administraciones no intervienen, volverán a dormir en la calle», señala José Luis San Juan, otro miembro.
Los seis jóvenes cuentan ya con la documentación que acredita su solicitud de protección internacional. Según explican desde la plataforma, este estatus les da derecho a una plaza en un centro de acogida gestionado por el Estado. «No se trata de un favor, es un derecho reconocido que no se está cumpliendo. Se están vulnerando sus derechos», denuncia María José Elías.
Por su parte, Montse de Jesús, otra de las voluntarias, describe la gratitud con la que los jóvenes han recibido la ayuda: «Siempre que nos ven nos sonríen, nos dan las gracias y nos abrazan. Llevan más de seis meses en España y todavía no han encontrado un lugar estable donde vivir. Nosotros hemos hecho lo que estaba en nuestra mano», concluye.
- Aviso rojo en Badajoz: el termómetro marca 45,5 grados y la Aemet advierte de 'riesgo extremo
- Habrá cine de verano en el parque de la Legión: Esta es la programación
- La dura historia de la familia Márquez: Tres hermanas con ataxia de Friedreich y solo una puede medicarse
- La tormenta de ayer en Badajoz registró 22 descargas eléctricas y rachas de hasta 72 kilómetros
- El yoga al aire libre arrasa entre los pacenses: 'Después de mucho tiempo, he vuelto a conectar con el mundo que nos rodea
- Juan Silva, candidato a presidir la Asociación de costaleros y capataces San José de Badajoz: 'Vengo buscando la unión entre todos los costaleros
- Raúl Tinoco, candidato a presidir la Asociación de costaleros y capataces San José de Badajoz: 'Queremos edificar todo sobre la juventud
- Marcelino Núñez, AEMET: “Esta ola de calor entra en el top 3 de las más largas de Badajoz”