A los 93 años de edad
Fallece Mercedes Moreno Morán, locutora pacense y Medalla de Extremadura 2011
Desempeñó un papel clave en la creación y consolidación de los Centros de Promoción de la Mujer
Mercedes Moreno Morán, locutora de radio en Badajoz durante décadas, ha fallecido a los 93 años. Voz inconfundible de la radio extremeña, en 2011 recibió la Medalla de Extremadura por su incansable labor voluntaria a favor de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
Dedicada desde joven a la comunicación y al compromiso social, Mercedes Moreno desempeñó un papel clave en la creación y consolidación de los Centros de Promoción de la Mujer en Badajoz, donde trabajó de forma altruista para ayudar especialmente a aquellas con menos recursos. También dedicó parte de su vida al acompañamiento y apoyo a reclusas en el Centro Penitenciario de la ciudad, manteniendo su implicación hasta sus últimos años.
En el reconocimiento que le otorgó la Junta de Extremadura se destacó su “dedicación sin reservas a la promoción de la igualdad y la defensa de las oportunidades para la mujer extremeña”, así como una trayectoria marcada por el compromiso, la cercanía y la vocación de servicio.
Compañeros de profesión, asociaciones y vecinos de Badajoz han expresado su pesar por la pérdida de una figura que, además de una voz histórica de la radio, fue un referente en la lucha por la igualdad y el voluntariado social.
La misa funeraria se celebrará este sábado a las 11.00 horas en la parroquia de San José.
