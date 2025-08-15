Pelotas de tenis para cuidar la audición. Así es el último proyecto de Adaba

El último proyecto de la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva de Badajoz y Provincia (ADABA), 'Una Segunda Vida, Aulas sin Ruido' tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y el bienestar en los colegios e institutos, promoviendo entornos más inclusivos y tranquilos, para alumnos con discapacidad auditiva o sensibilidad al sonido. El modus operandi es igual de efectivo que peculiar: para la eliminación del ruido se utilizan pelotas de tenis y pádel. Al colocarlas en las patas de los pupitres, estas amortiguan y eliminan el desagradable chirrido que emiten las sillas y mesas al arrastrarse por el suelo.

Pupitres y sillas de un colegio de Badajoz con las pelotas de tenis ya colocadas en sus patas / Cedida

"Los sonidos estridentes no son del gusto de nadie. Pues en una clase, si todos arrastran las sillas a la vez, esos sonidos se multiplican por 25. Se trata de una auténtica tortura para todos, y en especial para los niños con algún tipo de discapacidad auditiva o autismo, los cuales son hipersensibles a ese tipo de ruidos. El fin de este proyecto es que este tipo de alumnos puedan disfrutar de un ambiente tranquilo en sus clases y puedan centrarse en aprender", señala Isabel Rodríguez, gerente de la asociación.

Adaba ofrece estos servicios de forma altruista y sin ánimo de lucro. No obstante, existen un par de requisitos para disfrutar de sus beneficios. En primer lugar, para llevar a cabo la iniciativa, es necesario que haya alumnos sensibles al sonido en el colegio en cuestión.

Y en segundo lugar, que la asociación disponga de 'existencias' en su banco de pelotas. Este cuenta con la colaboración de El Casino de Badajoz, la escuela de tenis de la Universidad de Extremadura y el club deportivo de pádel de Mérida, entidades que donan las pelotas que ya no usan para el proyecto y el personal de Adaba se encarga de recopilarlas y darles "una segunda vida". "Se benefician todos. Niños con discapacidad auditiva, colegios, e incluso el medio ambiente. Todas esas pelotas, que son muchas porque tiene una muy corta vida, acabarían en la basura. Con esta iniciativa contribuimos a su reciclaje a la vez que creamos un círculo de bienestar", explica Isabel Rodríguez.

En sus inicios el proyecto solo funcionaba en Badajoz, pero en estos últimos meses se ha extendido hasta Mérida y La Zarza. En total, son ocho colegios y un instituto los que se benefician actualmente y la mayoría de ellos proceden de la capital pacense. El Lope de Vega fue el primero en solicitar esta iniciativa y a día de hoy ya ha recibido cinco entregas, que suman más de 3000 pelotas. El instituto Rodríguez Moñino ha sido el último en incorporarse y hace un par de meses recibieron 800 pelotas por parte de Adaba.

Múltiples beneficios

La demanda cada vez es mayor. Y ello se debe a que, tras su uso, los colegios "han notado múltiples beneficios, más allá de ayudar a los niños con discapacidad auditiva". "El alumno sensible al ruido encuentra en el ambiente que genera la iniciativa una mayor comprensión de lenguaje y de lo que ocurre a su alrededor, pero los docentes y padres destacan que también ha servido para mejorar la concentración y por consiguiente, el rendimiento académico del resto de alumnos", subraya Rodríguez.

Cualquier persona o colegio de la provincia interesado en el proyecto, sea socio o no de la asociación, puede solicitar la demanda y la donación de pelotas a Adaba.