El PSOE homenajea a las víctimas del franquismo en Badajoz: “La memoria no es de derecha ni de izquierda, es democracia”

Hace 89 años, los días 14 y 15 de agosto de 1936, Badajoz sufrió una de las páginas más duras de su historia. La entrada de las tropas franquistas dejó cientos de muertos y abrió una etapa de represión que marcó a generaciones enteras. Este viernes, a media mañana y bajo el sol de agosto, el Cementerio Viejo ha vuelto a reunir a familiares, militantes del PSOE y vecinos para rendir homenaje a las víctimas de la dictadura.

Francisco Cerrato es nieto de un republicano socialista que fue fusilado en Torremejía. Actualmente, es secretario de Memoria Histórica y Democrática de la Agrupación Socialista de Almendralejo. Con voz serena pero firme, ha sido el primero en tomar la palabra en el acto, donde ha recordado la historia de su abuelo y los años de silencio que siguieron al golpe de Estado.

Cerrato ha recordado las cifras: más de 11.200 víctimas en la provincia, entre fusilados, desaparecidos y represaliados. Entre los nombres mencionados han resonado Sinforiano Madroñero y Pedro Rubio, ejemplos de quienes fueron asesinados por defender la democracia. El secretario de la asociación no solo ha hablado del pasado, también ha alertado sobre la intención de sustituir la Ley de Memoria Democrática por lo que ha calificado como una “ley del olvido” y ha subrayado la necesidad de que los jóvenes conozcan "la historia real", más allá de los libros.

Homenaje en Badajoz a las víctimas de la Guerra Civil / Andrés Rodríguez

Doble violencia para las mujeres

Silvia González ha intervenido por primera vez en este homenaje como secretaria general del PSOE de Badajoz. Ha recordado a alcaldes, diputados y maestros asesinados. También ha mencionado la doble violencia sufrida por muchas mujeres antes de morir durante la represión: primero violación, después asesinato. “No venimos a reabrir heridas, venimos a impedir que cierren en falso”, ha dicho González. Asimismo, la socialista ha reivindicado la propuesta de declarar el Cementerio Viejo y sus tapias como Bien de Interés Cultural.

El público ha seguido el acto en silencio y con atención. Militantes del PSOE, miembros de UGT y CCOO, representantes de otras formaciones políticas y vecinos de distintas edades se han mezclado entre las tumbas y los senderos del cementerio. Tres coronas de rosas han esperado junto al memorial para la ofrenda floral. Entre los presentes se notó la ausencia de Manuel Borrego, secretario provincial del PSOE, ausente, como han señalado, por compromisos de agenda.

El acto ha finalizado con la colocación de las coronas, un minuto de silencio y un aplauso colectivo.