Segundo árbol caído en Badajoz esta semana: esta vez en la avenida Corte de Peleas

Es el segundo episodio similar en pocos días. La mañana de este viernes, un árbol de gran tamaño se ha desplomado en la avenida Corte de Peleas, a la altura de la plaza San Ignacio de Loyola. El incidente no ha provocado daños personales ni materiales, aunque los vecinos aseguran que el estruendo se escuchó en varias calles y que un perro se salvó por "muy poco".

Los bomberos, que han recibido el aviso sobre las 12.00 horas, han procedido a retirar el ejemplar de la calzada para colocarlo temporalmente en una zona segura, evitando riesgos para peatones y vehículos. En estos momentos, el tronco y las ramas obstaculizan parcialmente el paso de viandantes y tapan parte del paso de peatones.

Árbol caído. / LCB

El Ayuntamiento ha informado de que el próximo lunes el Servicio de Parques y Jardines llevará a cabo la retirada definitiva del árbol.

Este suceso se produce apenas unos días después de otro similar en la ciudad: el pasado lunes, en Ronda del Pilar, un árbol cayó sobre un coche estacionado, causando daños en el vehículo. En ambos casos, por ahora, se desconocen las causas de los desplomes.