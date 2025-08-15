Suceso
Segundo árbol caído en Badajoz esta semana: esta vez en la avenida Corte de Peleas
El incidente, registrado junto a la plaza San Ignacio de Loyola, no ha provocado daños materiales ni personales
El ayuntamiento informa que el lunes el Servicio de Parques y Jardines procederá a su retirada
Es el segundo episodio similar en pocos días. La mañana de este viernes, un árbol de gran tamaño se ha desplomado en la avenida Corte de Peleas, a la altura de la plaza San Ignacio de Loyola. El incidente no ha provocado daños personales ni materiales, aunque los vecinos aseguran que el estruendo se escuchó en varias calles y que un perro se salvó por "muy poco".
Los bomberos, que han recibido el aviso sobre las 12.00 horas, han procedido a retirar el ejemplar de la calzada para colocarlo temporalmente en una zona segura, evitando riesgos para peatones y vehículos. En estos momentos, el tronco y las ramas obstaculizan parcialmente el paso de viandantes y tapan parte del paso de peatones.
El Ayuntamiento ha informado de que el próximo lunes el Servicio de Parques y Jardines llevará a cabo la retirada definitiva del árbol.
Este suceso se produce apenas unos días después de otro similar en la ciudad: el pasado lunes, en Ronda del Pilar, un árbol cayó sobre un coche estacionado, causando daños en el vehículo. En ambos casos, por ahora, se desconocen las causas de los desplomes.
