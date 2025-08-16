Badajoz registra 34 accidentes con patinetes eléctricos desde 2024

La presencia de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) es cada vez más visible en las calles de Badajoz. Son populares sobre todo por el bajo coste de mantenimiento y la comodidad para recorrer distancias cortas. En consecuencia, se ha multiplicado su uso diario para ir al trabajo, a la universidad o hacer recados. Pero esta convivencia en el espacio urbano con peatones, bicicletas y coches también ha traído un aumento de conflictos y, cada vez con más frecuencia, de accidentes.

Desde enero de 2024 hasta la fecha, Badajoz ha registrado 34 siniestros en los que se han visto implicados estos vehículos. Entre ellos, las caídas ocupan el primer lugar con 9 casos, seguidas muy de cerca por los atropellos, con 8. También se han contabilizado 4 colisiones fronto-laterales, 3 choques contra vehículos estacionados, 2 embestidas oblicuas, 3 embestidas perpendiculares, 1 colisión lateral, 2 incidentes clasificados como choques genéricos, un alcance y un raspado negativo. Aunque muchos no han tenido consecuencias graves, algunos han requerido atención médica inmediata.

Falta de atención

La mayoría de estos accidentes tienen un denominador común: la distracción o la falta de atención a la conducción. Este factor aparece en los partes por encima de causas como el exceso de velocidad, el mal estado de la calzada o la inexperiencia del conductor. En un vehículo tan ligero y sensible como un VMP, basta una fracción de segundo sin mirar al frente para acabar en el suelo o contra otro vehículo.

La vulnerabilidad de este medio de transporte quedó patente en mayo de 2024, cuando un joven de 32 años falleció tras caer de un patinete eléctrico en una rotonda de la ciudad y sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. El accidente, ocurrido mientras circulaba sin casco, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de extremar la precaución en este tipo de desplazamientos.

Este aumento de incidentes no es exclusivo de Badajoz. En Extremadura, los datos muestran una tendencia al alza en los accidentes con VMP en los últimos años, y a nivel nacional también se han registrado más siniestros y víctimas. Según el informe de la Fundación Mapfre y CESVIMAP, en España murieron 12 personas en 2023 en accidentes con estos vehículos, 187 resultaron heridas, 70 de ellas de gravedad.

Una joven circula con patín eléctrico en Badajoz. / Santi García

Normativa

Los VMP son vehículos ligeros, normalmente eléctricos, pensados para una sola persona y con una velocidad máxima que no suele superar los 25 km/h. No necesitan matrícula ni seguro obligatorio, pero sí deben cumplir normas sobre dónde circular y cómo equiparse.

La normativa vigente establece que estos vehículos deben circular por la calzada o por los carriles bici, y prohíbe hacerlo por las aceras. También fija el límite de velocidad generalmente de 25 km/h y obliga a contar con elementos de seguridad como luces y timbre, así como el uso de chalecos reflectantes en condiciones de poca visibilidad. Aun así, muchos usuarios no siempre cumplen estas reglas, lo que aumenta el riesgo de accidentes en un espacio urbano cada vez más compartido.

«Pendiente de todo»

María García es una pacense que trabaja en la Avenida de Elvas y vive en el Casco Antiguo. No tiene carné de conducir y desde hace dos años, utiliza el patinete eléctrico casi a diario para ir y volver del trabajo.

María reconoce que le facilita mucho la vida, pero también sabe que no está exenta de riesgos. «Es verdad que ahorras tiempo y evitas coger el autobús, que a veces lo pierdes y otras veces va lleno de gente, pero hay que saber que con el patín hay que tener mucho cuidado. Los peatones cruzan sin mirar y algunos vehículos van muy rápido. Tienes que estar pendiente de todo», explica. Añade que, aunque ella siempre usa casco y luces, a veces siente que un simple despiste puede acabar en un accidente. «Son cómodos pero exigen atención, es que a la mínima te puedes ver en el suelo», señala esta pacense.

Su experiencia refleja la realidad de muchos vecinos: los VMP han llegado para quedarse, pero su uso seguro depende de la atención constante y de la responsabilidad de quienes los conducen.