Los bomberos de Badajoz atienden 14 incendios intencionados en un día

Una terrible racha de incendios intencionados. Es lo que está viviendo Badajoz y lo que llevó ayer a los bomberos a realizar 14 salidas en la ciudad en apenas 24 horas, desde fuegos de vehículos en Iveco hasta Las Crispitas y el semillero de empresas.

El episodio más grave se vivió en el polígono industrial, en las instalaciones de Iveco, donde las llamas calcinaron tres furgonetas y amenazaron con propagarse a toda una flota de vehículos nuevos. “Menos mal que llegamos a tiempo, porque podía haberse propagado al resto de vehículos que estaban allí”, han explicado los bomberos, que clasifican este fuego como incendio urbano estructural.

Pero el de Iveco fue solo el primero de una larga noche de sobresaltos. En total, los bomberos tuvieron que atender 14 incendios provocados y un accidente de tráfico, que se sumaron en un mismo turno y obligaron a encadenar salidas de manera continua. “Todos los incendios son provocados. Lo que pasa es que algunos son accidentales y otros intencionados. En este caso hablamos de una racha de intencionados”, señalan desde el cuerpo de bomberos.

Las Crispitas y el semillero de empresas

El incendio en la zona de Las Crispitas causó gran expectación. El suceso obligó al cuerpo de bomberos a pedir apoyo al Infoex. Aunque finalmente no se registraron daños materiales, la visibilidad nocturna de las llamas y del humo hizo que la situación fuese especialmente alarmante. Al lugar se trasladaron dos camiones autobomba, uno ligero, otro pesado y el coche de mando. A las 23.30 horas se dio por controlado.

Así ha quedado una de las zonas de Las Crispitas tras el incendio. / LCB

También la zona del semillero de empresas concentró buena parte de la actividad, con hasta cuatro intervenciones en una sola noche. En este caso, el humo invadió la carretera y complicó la circulación, lo que obligó a actuar con rapidez para evitar riesgos mayores.

Los bomberos también tuvieron que acudir a incendios de contenedores en distintos puntos de la ciudad, con focos en El Gurugú, Felipe Trigo y Antonio Sánchez Misiego. Se trata de un patrón que se repite en las últimas semanas y que, según apuntan los efectivos, responde igualmente a acciones intencionadas.

A todo ello se sumó un accidente en el kilómetro 388 de la A-5, donde un tráiler perdió más de una tonelada de gasoil tras salirse de la vía. El conductor, que logró escapar por la ventana, sufrió heridas leves, pero fue necesario neutralizar todo el vertido para evitar males mayores.

