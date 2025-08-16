Los bomberos de Badajoz atienden 14 incendios intencionados en un día
Los efectivos sofocaron un incendio en Iveco que calcinó tres furgonetas y amenazaba con propagarse a más vehículos
Intervinieron, además, en fuegos en Las Crispitas y hasta cuatro veces en la zona del semillero de empresas
Una terrible racha de incendios intencionados. Es lo que está viviendo Badajoz y lo que llevó ayer a los bomberos a realizar 14 salidas en la ciudad en apenas 24 horas, desde fuegos de vehículos en Iveco hasta Las Crispitas y el semillero de empresas.
El episodio más grave se vivió en el polígono industrial, en las instalaciones de Iveco, donde las llamas calcinaron tres furgonetas y amenazaron con propagarse a toda una flota de vehículos nuevos. “Menos mal que llegamos a tiempo, porque podía haberse propagado al resto de vehículos que estaban allí”, han explicado los bomberos, que clasifican este fuego como incendio urbano estructural.
Pero el de Iveco fue solo el primero de una larga noche de sobresaltos. En total, los bomberos tuvieron que atender 14 incendios provocados y un accidente de tráfico, que se sumaron en un mismo turno y obligaron a encadenar salidas de manera continua. “Todos los incendios son provocados. Lo que pasa es que algunos son accidentales y otros intencionados. En este caso hablamos de una racha de intencionados”, señalan desde el cuerpo de bomberos.
Las Crispitas y el semillero de empresas
El incendio en la zona de Las Crispitas causó gran expectación. El suceso obligó al cuerpo de bomberos a pedir apoyo al Infoex. Aunque finalmente no se registraron daños materiales, la visibilidad nocturna de las llamas y del humo hizo que la situación fuese especialmente alarmante. Al lugar se trasladaron dos camiones autobomba, uno ligero, otro pesado y el coche de mando. A las 23.30 horas se dio por controlado.
También la zona del semillero de empresas concentró buena parte de la actividad, con hasta cuatro intervenciones en una sola noche. En este caso, el humo invadió la carretera y complicó la circulación, lo que obligó a actuar con rapidez para evitar riesgos mayores.
Los bomberos también tuvieron que acudir a incendios de contenedores en distintos puntos de la ciudad, con focos en El Gurugú, Felipe Trigo y Antonio Sánchez Misiego. Se trata de un patrón que se repite en las últimas semanas y que, según apuntan los efectivos, responde igualmente a acciones intencionadas.
A todo ello se sumó un accidente en el kilómetro 388 de la A-5, donde un tráiler perdió más de una tonelada de gasoil tras salirse de la vía. El conductor, que logró escapar por la ventana, sufrió heridas leves, pero fue necesario neutralizar todo el vertido para evitar males mayores.
“Todos los incendios son provocados. Lo que pasa es que algunos son accidentales y otros intencionados. En este caso hablamos de una racha de intencionados”, señalaron los bomberos, que insisten en que la ciudad atraviesa unos días de máxima tensión frente al fuego.
- Habrá cine de verano en el parque de la Legión: Esta es la programación
- Aviso rojo en Badajoz: el termómetro marca 45,5 grados y la Aemet advierte de 'riesgo extremo
- La caída de un árbol en la calle Ronda del Pilar de Badajoz destroza un coche
- La tormenta de ayer en Badajoz registró 22 descargas eléctricas y rachas de hasta 72 kilómetros
- Vuelven a desalojar una piscina en Badajoz por la presencia de heces
- El Grupo de Apoyo a Migrantes reclama espacios de acogida para personas sin hogar en Badajoz
- El yoga al aire libre arrasa entre los pacenses: 'Después de mucho tiempo, he vuelto a conectar con el mundo que nos rodea
- Herido grave un motorista tras un accidente en la carretera de Olivenza en Badajoz