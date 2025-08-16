Fraude
Cinco personas pilladas en Badajoz usando dispositivos electrónicos para copiar en el examen de conducir
La Guardia Civil les ha retirado los equipos y han sido denunciados por infracción muy grave, con sanciones de 500 euros y seis meses sin poder examinarse
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Extremadura ha sorprendido a cinco personas que intentaban superar los exámenes para obtener el permiso de conducir de manera fraudulenta en Badajoz.
Fueron descubiertas utilizando dispositivos electrónicos ocultos bajo la ropa, como microcámaras inalámbricas, módems WiFi, teléfonos móviles y microauriculares Bluetooth, que les permitían recibir en tiempo real las respuestas desde el exterior.
Sanciones
Los agentes retiraron el material, considerado “no autorizado” según el artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, y denunciaron a los implicados por una infracción muy grave. Se enfrentan a 500 euros de multa y a la prohibición de volver a examinarse hasta dentro de seis meses.
En Mérida, otra persona fue detenida por suplantar la identidad de un aspirante, mientras que el examinado real, residente en Huelva, también está siendo investigado por usurpación de estado civil y falsedad documental.
Además, otra persona fue sorprendida conduciendo tras realizar la prueba, pese a carecer de carné por pérdida de todos los puntos. Las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción de Mérida.
