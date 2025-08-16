La Diputación de Badajoz, referente nacional en acción climática

La Diputación de Badajoz ha sido reconocida como una de las administraciones provinciales más activas en la lucha contra el cambio climático, según el VII Informe sobre Políticas Locales de Cambio Climático de la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC). Este informe analiza las estrategias y acciones de los gobiernos locales de toda España para avanzar hacia un modelo más ecológico. En él, el organismo provincial pacense aparece como "ejemplo de buenas prácticas provinciales", por su capacidad de "impulsar medidas concretas".

Entre las iniciativas valoradas se encuentran los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), desarrollados en coordinación con los ayuntamientos para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética, así como el Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos (MOVEM), que promueve el uso de coches eléctricos y la instalación de puntos de recarga.

También se reconocen las campañas de concienciación sobre reciclaje y reducción de residuos impulsadas por el Consorcio PROMEDIO, y la gestión sostenible del agua y de los recursos naturales, con acciones para afrontar sequías y fomentar el uso de energías renovables.

El informe ofrece además ejemplos que pueden servir de modelo para otros municipios y está disponible para consulta pública en la web de la RECC.