Del huerto al plato: los niños aprenden a preparar gazpacho

El Aula de la Naturaleza de Fundación CB ha abierto de nuevo sus puertas. Durante las próximas semanas, la sede de la calle Montesinos acoge talleres para los más pequeños donde aprenden y fomentan la educación ambiental y la conciencia ecológica. Este martes ha tenido lugar la primera sesión: taller de huerto y gazpacho extremeño.

Luis Rodríguez, docente de La Casa de los Sentidos, ha sido el encargado de guiar a los 15 niños asistentes en "esta iniciativa donde han aprendido, se han divertido y han degustado los sabores del verano de nuestra tierra".

El fin de la actividad es preparar gazpacho. Sin embargo, el método utilizado por 'los cocineros' ha sido muy distinto del habitual. Después de recibir una clase teórica sobre cada uno de los ingredientes y del proceso culinario, los pequeños debían dibujar cada uno de los alimentos que querían utilizar en su elaboración. Los gustos gastronómicos de los participantes han dejado elaboraciones muy peculiares, como gazpachos con pimientos o algunos que solamente llevaban pan, agua y tomate.

Participante del taller 'Huerto y Gazpacho' de Fundación CB durante su selección de productos / Cedida

La elaboración ha sido realizada paso a paso por ellos mismos, bajo la supervisión de Luis Rodríguez. "Han cortado y preparado cada uno de los ingredientes ellos solitos. Es admirable que chicos tan pequeños, de entre 7 y 12 años, se desenvuelvan así", señala el profesor.

Tras pasar por la batidora y colar el producto, "ha llegado la mejor parte", la degustación. Todos los participantes se han animado a probar sus creaciones, y para su sorpresa y la del profesor, "el resultado era tan bueno que a todos los niños les ha encantado. Algunos nunca habían probado el gazpacho y ahora se han vuelto fan del plato", comenta Rodríguez.

Conexión con la naturaleza

El objetivo de este proyecto es que los más pequeños conozcan de primera mano los productos de la tierra y se familiaricen con la naturaleza. "Muchas veces vamos al supermercado y vemos los productos allí envueltos y en realidad no sabemos ni la mitad de lo que pueden ofrecer. Ese es el fin de este proyecto, que los más pequeños conozcan sobre el medio ambiente y la naturaleza que les rodea", sentencia el profesor.