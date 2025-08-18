Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real

'In fraganti'. Así ha sorprendido este lunes por la tarde la Policía Local de Badajoz al presunto autor de varios de los incendios que este verano han asolado diversas zonas de la periferia de Badajoz. Según han confirmado desde el ayuntamiento, el sospechoso, de 33 años, ha sido detenido cuando prendía fuego junto al tanatorio, lo que ha obligado a desalojar estas instalaciones y a cortar el tráfico los dos carriles del puente Real por el humo, que impedía la visibilidad de los conductores.

La Policía Local llevaba varias semanas siguiéndole la pista, con un dispositivo especial de vigilancia que se puso en marcha tras los incendios de Sancha Brava y Las Vaguadas, que se sucedieron en distintos días del pasado mes de julio, junto con otro en Tres Arroyos. Este mes de agosto se han registrado más, hasta 14 en un solo día. La investigación determinará de cuántos se le imputa la autoría.

Penas de cárcel

Al detenido, que ha sido trasladado a dependencias de la Policía Nacional para que, tras realizar las oportunas diligencias, sea puesto a disposición de la autoridad judicial, se le considera presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva realizado por medio del fuego, en este caso de manera intencionada, "poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como el medio ecológico", según detallan fuentes municipales.

Para este tipo de delitos, el Código Penal establece penas de entre 3 y 5 años de cárcel.

El incendio de este lunes por la tarde se ha dado por controlado a las 20.50 horas. La circulación se ha ido restableciendo poco a poco en el puente Real, en cuyo entorno se habían producido retenciones de tráfico.

El fuego se ha originado sobre las 19.30 horas y han ardido pastos y eucaliptos. Las llamas se han propagado con rapidez y ha habido un momento en el que se ha generado cierta alarma por la intensa humareda, ya que el fuego ha prendido la parte baja de un gran eucalipto que hay junto al tanatorio, que la policía local decidió desalojar por precaución.

Afortunadamente, los bomberos han conseguido atajar el fuego antes de que alcanzaran la parte alta del árbol y pudiera provocar problemas más graves.

Los bomberos durante las tareas de extinción, este lunes por la tarde. / LA CRÓNICA

A la zona se han desplazado dos vehículos autobomba y de mando y todos los efectivos de guardia. Una vez que se ha dado por extinguido el fuego, han continuado un tiempo en la zona para cerciorarse de que no se reavivaba.