El PSOE de Badajoz pide un servicio especial de autobús nocturno entre los poblados durante sus fiestas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha propuesto que se habilite un servicio especial nocturno de autobús urbano entre los poblados durante sus ferias y fiestas de verano. Los socialistas justifican esta petición asegurando que a ellas acuden muchos vecinos, en gran parte jóvenes, que dependen de que los lleven y recojan y otros que ni siquiera tienen la opción de desplazarse.

Por ello, según exponen a través de un comunicado, la puesta en marcha de este servicio especial de transporte público garantizaría no solo la seguridad de los visitantes que se acercan a las fiestas de los ocho poblados, sino también la igualdad de oportunidades. “Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de estos días en condiciones de seguridad”, defiende la concejala socialista Sara Durán Vázquez, quien recuerda además que muchas familias y amistades mantienen lazos entre los distintos poblados, en gran parte por haber compartido estudios en el instituto Colonos de Gévora.

Además, argumenta que esta medida fomentaría la convivencia vecinal, impulsaría la economía local y ofrecería un transporte seguro y sostenible, evitando "posibles accidentes ocasionados por el cansancio o el consumo de alcohol”.

La propuesta del PSOE incluye conexiones con la ciudad para este servicio especial de transporte público, para que la ciudadanía pueda conocer mejor los poblados, "una parte de Badajoz que todavía resulta bastante desconocida". “Muchas personas nunca han ido a ninguno de los ocho poblados y esta podría ser una buena ocasión para visitarlos y disfrutar de sus fiestas”, señala Durán.

El grupo municipal socialista no contempla prolongar y adaptar el actual Buskme, el servicio de bus a demanda entre las pedanías y la ciudad —que funciona los sábados de 7:15 a 23:15 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 23:00— al considerar que no sería la mejor opción. Por eso, piden que se estudien "a fondo" las alternativas, incluidos sus costes, para optar por la opción que resulte "menos gravosa" para las arcas municipales. El PSOE se muestra dispuesto a apoyar la fórmula que finalmente se determine, pues está seguro de que será un servicio "bien valorado por la ciudadanía".

Los socialistas trasladarán esta iniciativa al equipo de gobierno en el próximo pleno. “El ayuntamiento tiene un año por delante para estudiar las distintas opciones y poner en marcha el servicio”, señala.