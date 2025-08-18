El sistema VioGén atiende a 1.472 mujeres en la provincia de Badajoz, un 4,6 % más que en 2024

La violencia de género sigue dejando su huella en la provincia de Badajoz. Este 2025, 1.472 mujeres se incluyen en el sistema VioGén, el mecanismo del Ministerio del Interior que evalúa el riesgo, hace seguimiento y coordina medidas de protección para víctimas de este tipo de violencia. Son 65 mujeres más que en 2024, un incremento del 4,6 %, y de ellas, 961 cuentan con protección policial directa.

VioGén funciona como un radar permanente: clasifica a las mujeres según su nivel de riesgo, establece medidas adaptadas a cada situación y mantiene contacto constante con las víctimas. La protección puede ir desde patrullas periódicas hasta alertas inmediatas a la policía en caso de emergencia.

Las cifras reflejan solo una parte del problema. En 2023, la provincia de Badajoz contaba con 1.230 mujeres en el sistema, de las cuales 856 tenían protección policial. Cada mujer incluida en VioGén experimenta revisiones periódicas, llamadas, visitas y coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad y servicios judiciales.

El sistema busca detectar cambios en la situación de riesgo y adaptar la protección, pero la disponibilidad de agentes resulta insuficiente para atender a todas las víctimas de manera óptima. En el conjunto del país, según el sindicato mayoritario de Policía Nacional, la media es de un agente por cada 60 mujeres incluidas en VioGén. Esta situación evidencia la necesidad de reforzar las unidades especializadas con más medios humanos y materiales para garantizar la seguridad real de las víctimas.

Ilham, en VioGén hasta 2021

El reciente asesinato de Ilham, una mujer de 34 años y madre de cuatro hijos menores, presuntamente a manos de su pareja en Don Benito, ha evidenciado las grietas del sistema. Aunque estuvo registrada en VioGén hasta agosto de 2021, en el momento de su muerte no existían causas activas ni órdenes de protección vigentes. La desaparición fue denunciada el 30 de julio y su cuerpo hallado días después.