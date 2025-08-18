Talavera la Real se moviliza para exigir más médicos: «No nos dan ni cita ni receta»

«Si tienes una cardiopatía no puedes esperar un mes para que te vea el médico. No nos dan ni cita ni receta». Estas palabras de José Antonio Durán resumen la indignación de los vecinos de Talavera la Real. Los residentes se han echado este lunes a la calle para exigir «soluciones urgentes» a la falta de atención sanitaria que, como han expresado, vienen sufriendo «desde hace meses».

Los talaveranos se han concentrado a las puertas del centro de salud con pancartas y cánticos como «Guardiola escucha, Talavera está en la lucha» o «Sara García Espada, la sanidad no es la olvidada». Durante el acto han leído un manifiesto y han denunciado que pedir cita para consulta o para renovar receta se ha convertido en misión imposible. Además, han asegurado que ya no solo «sufren» las largas listas de esperas, si no que se les informa que «no hay médicos disponibles».

Las imágenes de la protesta en Talavera la Real por falta de médicos / Andrés Rodríguez

En el municipio existen vecinos con enfermedades crónicas que requieren medicación. Para renovar la receta les ofrecen cita para, mínimo, dentro de un mes. «¿Cómo espera ese tiempo alguien con una patología del corazón?», ha preguntado indignado Durán.

Antonio Luis Fernández es otro de los vecinos afectados. Este talaverano ha asegurado que la situación ha ido empeorando con el tiempo: «A mí antes me daban cita para dentro de dos semanas; ahora directamente me dicen que no hay». Ante este panorama, los residentes reclaman que se cubran las bajas y se refuerce la plantilla. «Aquí deberían trabajar al menos cinco médicos para que esto funcione», ha afirmado José Cidre. «Sabemos que hacen lo imposible con lo que tienen, pero no es suficiente», ha añadido este vecino.

Un vecino sujeta un cartel en la protesta. / Andrés Rodríguez

Dos bajas de larga duración

El coordinador del centro de salud de Talavera la Real, Juan Benegas, ha salido a hablar con los manifestantes. El médico ha reconocido que «existe un problema» y ha explicado que el personal sanitario está haciendo «un esfuerzo extra, con consultas acumuladas y turnos de tarde» para poder atender a los pacientes.

Por su parte, la Consejería de Sanidad ha informado a este medio que en el centro de salud «la asistencia sanitaria está plenamente garantizada y cubierta».

Actualmente, el equipo lo integran cuatro profesionales de medicina de familia, de los cuales dos se encuentranen situación de incapacidad temporal. Benegas ha explicado esta mañana que estos sanitarios no han podido ser sustituidos por la falta de profesionales disponibles. «Las plazas están pedidas a bolsa», ha asegurado. Asimismo, ha recalcado que la gerencia ha sido informada en varias ocasiones.

Juan Benegas ha atendido a los manifestantes, esta mañana, en el centro de salud de Talavera la Real. / Andrés Rodríguez

Desde el SES han comunicado que con «el objetivo de reducir la demora y reforzar la atención» durante verano, se han autorizado consultas extraordinarias en horario de tarde, «mínimo dos por semana, lo que ha contribuido a mejorar la accesibilidad y la continuidad asistencial».

El coordinador del centro, por su parte, ha indicado que la falta de médicos no es un problema exclusivo de Talavera: «Hace unos días cerró el centro de salud de Malpartida de Plasencia porque no había médicos. Hasta ahora aquí nos habíamos librado, pero nos ha tocado». A pesar de ello, ha anunciado que una doctora se incorporará en octubre y confía en que la situación empiece a mejorar entonces: «Hemos llegado a un punto de inflexión y creo que, a partir de aquí, tiraremos hacia adelante».

Por su parte, los vecinos han respondido que la protesta no es contra los sanitarios, si no contra la Consejería de Salud. «No estamos contra los médicos, sino contra quienes no refuerzan la sanidad. Si esto sigue así, habrá que volver a la calle», han advertido.