'De Tokio a Berlín': Agustín Nuño explora el liderazgo comercial en una jornada en Badajoz

El próximo 16 de septiembre a las 19.00 horas en el edificio de Cajalmendralejo de Badajoz, la Dirección General de Empresa acoge la jornada "De Tokio a Berlín: un paseo por el liderazgo comercial" dirigidas por Agustín Nuño, periodista y con experiencia en el desarrollo de estrategias comerciales, liderazgo comercial y comunicación estratégica.

Mediante una metáfora que toma como referencia dos ciudades tan dispares como Tokio y Berlín, el ponente ilustrará cómo enfoques de liderazgo y estrategias, aunque parezcan opuestos, pueden alinearse hacia un mismo objetivo y generar resultados óptimos en el ámbito empresarial.

La jornada está destinada a personas emprendedoras, empresarias, empresarios y perfiles directivos que buscan expandir y consolidar sus negocios. Al finalizar la ponencia, se llevará a cabo una sesión de networking abierta, diseñada para ampliar la red de contactos, compartir ideas y fomentar nuevas oportunidades de negocio. Y se enmarca en el ciclo de jornadas organizadas por la Dirección General de Empresa con el apoyo de Extremadura Avante. Próximamente habrá nuevas ediciones.

Las inscripciones a través de la web de Extremadura Empresarial y el aforo es limitado.