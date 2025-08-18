Tributos a Dire Straits y Manuel Carrasco en el López de Ayala de Badajoz

Los tributos a reconocidos artistas internacionales y nacionales siguen protagonizando la programación de la terraza de verano del teatro López de Ayala de Badajoz.

El viernes, 22 de agosto, Extreme Straits repasará los grandes tema de la mítica banda británica Dire Straits y de su 'alma mater' Mark Knopfler, y al día siguiente, será el grupo Próxima Parada el que homenajeará al cantante andaluz Manuel Carrasco.

Ambos conciertos comenzarán a las diez de la noche y el precio de las entradas es de entre 15 y 18 euros.

Cartel promocional del concierto tributo a Dire Straits en la terraza del teatro López de Ayala. / LA CRÓNICA

El grupo Extreme Straits está formado por José Lama (guitarra solista); Miguel Ángel Gaviro (batería y voz); Jesús Arencón (bajo); Alonso Torres (voz y guitarra); Pedro Martínez (violín) y Pablo Garrido (teclados). Interpretará temas tan conocidos por el público como 'Sultans of Swing', 'Tunnel of Love', 'Money for nothing', 'Romeo and Juliet' o 'Walk of Life', así como del disco en directo del Alchemy, o versiones de la última gira realizada por Dire Straits en el 1992, 'On The Night'. Además, sonarán otros de la carrera en solitario de Knopfler como 'What it is', 'Golden heart', 'Speedway at Nazareth' y 'Local Hero', entre otros.

En este caso, las entradas tienen un precio único de 15 euros.

El sábado 23 de agosto la propuesta musical cambia radicalmente. Próxima Parada llega desde Sevilla para deleitar a los fans de Manuel Carrasco. Con dos discos en el mercado y una puesta en escena cuidada al detalle, el grupo ofrecerá un espectáculo de hora y media con los grandes éxitos del cantautor onubense.

La banda tributo está integrada por cinco músicos de amplia trayectoria (batería, bajo, guitarra solista, teclados y voz/guitarra acústica), que rinden homenaje al artista pop más aclamado de los últimos tiempos. El vocalista, Matías Fernández, natural de Isla Cristina como Carrasco, logra una interpretación vocal que capta a la perfección el timbre y los matices del artista original, creando una atmósfera tan auténtica "que emociona y hace estremecer al público desde el primer acorde".

Las entradas cuestan 15 euros en butaca y 18 euros en los palcos.