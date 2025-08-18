Las visitas a los monumentos de Badajoz en verano crecen: más de 8.300 desde el 1 de junio

El número de personas que visitan los monumentos de Badajoz durante el verano crece. Desde el pasado 1 de junio hasta el 10 de agosto, se han contabilizado más de 8.300 visitantes, el 20% de ellos procedentes del extranjero, según los datos de la Concejalía de Turismo.

Esta cifra casi duplica a la del mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 4.113 turistas, lo que supone un incremento del 92%. También han aumentado los visitantes que llegan desde otros países: en 2014 fueron 959 y este año, han sido 1.627. "Estamos muy contentos, tanto por aumentar considerablemente el número de visitantes a los monumentos de la ciudad, como por la procedencia de origen de los mismos”, destaca el concejal de Turismo, Rubén Galea. "Esto nos da a entender el tirón turístico que está teniendo nuestra ciudad fuera de nuestras fronteras, seguramente impulsado por ese reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa, sumado al del Carnaval, que nos ha dado una visibilidad exterior que hasta ahora no teníamos", valora.

Portugal sigue encabezando el ranking de los turistas internacionales que visitan Badajoz y los vecinos portugueses representan el 67% de los visitantes extranjeros. Le siguen los procedentes de América (13'5%), Reino Unido, Alemania y Francia.

En clave nacional, destaca la subida de turistas de Canarias, que ocupan ya la cuarta posición de la lista de los más numerosos tras Madrid, Andalucía y Cataluña. Los visitantes canarios se han incrementado por la conexión de Badajoz y Gran Canaria a través de dos vuelos semanales. De hecho, por este motivo el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de promoción turística en los aeropuertos de Gran Canaria Internacional y Tenerife Norte.

La Galera es el monumento más visitado, seguido de la torre de Espantaperros y puerta de Palmas.

Durante el verano, los horarios de apertura de los monumentos más emblemáticos de Badajoz se han adaptado y se pueden visitar, de jueves a domingo, de 20.00 a 22.00 horas y los fines de semana también en horario matinal, de 10.00 a 14.00 horas.