El Ayuntamiento de Badajoz sacará otra vez a concurso el quiosco-bar del parque de la Viña

El concurso para su explotación quedó desierto y tampoco prosperó la oferta que posteriormente presentó una interesada a través del procedimiento de negociado sin publicidad que se abrió para tratar de adjudicarlo. No obstante, el Ayuntamiento de Badajoz no se da por vencido con el quiosco-bar del parque del Padre Eugenio, conocido popularmente como parque de la Viña, y va a volver a sacarlo a licitación.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que han explicado que la Concejalía de Patrimonio está valorando en estos momentos si introduce cambios en los pliegos de condiciones, que establecen un contrato de 4 años con un canon anual de 2.352 euros.

El quiosco cuenta con una zona semiabierta de barra, otra interior para una pequeña cocina, almacén y un aseo en la parte trasera, además de la terraza, para instalar veladores, en la que se pueden colocar hasta 12 mesas con 48 sillas.

El objetivo del ayuntamiento al construirlo no era solo ofrecer este servicio a los vecinos de la zona, sino dotar de vida a un espacio en el que los vándalos han hecho de las suyas en incontables ocasiones, confiando en que el trasiego de personas contribuyera a prevenir nuevos destrozos.

El quiosco-bar está ubicado en la parte alta de este parque que conecta las barriadas del Gurugú y Santa Engracia. Esta instalación hostelera se incluyó en el último proyecto de reforma, cuyas obras se quedaron a medias después de que se rescindiera el contrato a la empresa a la que se adjudicó inicialmente la remodelación.

El quiosco solo estaba pendiente de los últimos remates en ese momento, pero al paralizarse los trabajos, fue vandalizado tanto en el exterior como en el interior. Acabó repleto de basura, se hicieron hogueras dentro y fue utilizado por distintas personas para pernoctar o consumir droga.

La nueva adjudicataria a la que se encargó la terminación de las obras tuvo que acondicionarlo prácticamente por completo. El pasado verano ya estaba listo y meses después el ayuntamiento sacó a concurso su explotación, pero no se presentó ninguna oferta. Más tarde, varias personas mostraron interés por ponerse al frente de este negocio, pero finalmente solo una entregó la documentación requerida. Sin embargo, no cumplía todos los requisitos que se exigen y no se le ha podido dar la concesión.

De momento, los vecinos tendrán que seguir esperando para poder disfrutar de este servicio en el mirador del parque de la Viña, que ofrece unas vistas privilegiadas de toda la zona.