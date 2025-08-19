Jueves de flamenco
El bailaor Diego Andújar, en la plaza Alta de Badajoz
La actuación del artista pacense se incluye dentro de los actos programados por el ayuntamiento con motivo del centenario del Porrina
La 16ª edición de ‘Flamenco en la Plaza Alta’ continúa este jueves 22 de agosto a las 21.30 horas, con la actuación del bailaor flamenco Diego Andújar, acompañado al cante por Manuel Pajares, Manolín García al toque de guitarra y al baile con Alejandra Córdoba y Raquel Guillén.
Con una amplia trayectoria en los escenarios nacionales e internacionales, Diego Andújar ha destacado por su papel protagonista en ‘Carmen’ del Ballet Flamenco de Madrid durante una gira por China. Su estilo, auténtico y versátil, le ha permitido consolidarse como una de las jóvenes promesas del flamenco, llevando siempre por bandera el nombre de Extremadura.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha puesto en valor la figura del artista: “será un espectáculo centrado en la danza y que contará como figura principal con Diego Andújar, un bailaor de Badajoz que además está acaparando múltiples premios y fama a nivel de toda España”.
En el marco de esta 16ª edición ya han participado artistas como Nane Ramos, Alejandro Vega y Carmen Vaquero, y próximamente será el turno de Jóvenes Promesas del Flamenco y de la cantaora Celia Romero.
Desde el equipo de Gobierno aseguran que el programa Flamenco en la Plaza Alta se ha consolidado como "una de las citas culturales de referencia en Badajoz", que "cada año ofrece" una programación que reúne a destacados artistas del flamenco y a nuevas figuras emergentes del panorama nacional.
