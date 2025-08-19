Cortan una gran rama de un árbol de la plaza López de Ayala de Badajoz a punto de caer

Esta vez se ha llegado a tiempo de evitar males mayores. Los bomberos han tenido que acudir la madrugada de este martes a la plaza López de Ayala de Badajoz para cortar una gran rama de uno de los árboles, que estaba a punto de resquebrajarse. Hace apenas 20 días, un hombre resultó herido al caerle otra encima en este mismo lugar.

Según fuentes municipales, los bomberos recibieron el aviso sobre la 1.30 horas y ante el riesgo de caída, la cortaron y sanearon el árbol. Los restos se amontonaron en la plaza y van a ser retirados esta mañana por los operarios de Parques y Jardines.

En la plaza López de Ayala tiene sus veladores la cafetería Fer's. Mesas y sillas están bajo los árboles y a solo unos metros de donde se han caído las ramas. "La gente mira para arriba cuando se sienta", asegura su responsable, Fernando González, que cree que hace falta "una buena poda". Cuando ayer echó el cierre a su negocio estaba todo en orden y al volver este martes por la mañana a las 6.50 horas se ha encontrado con las ramas amontonadas.

Tras el suceso del pasado 1 de agosto, los operarios de Parques y Jardines sanearon el árbol del que cayó la rama, pero, según el hostelero, no ocurrió lo mismo con los que dan sombra a sus veladores. "Solo cortaron un par de ramas y ya está", cuenta. Cree que no es suficiente y que habría que tomar medidas para que no haya "peligro".

Ni enfermos ni podridos

El ayuntamiento mantiene que los árboles de la plaza López de Ayala "no están enfermos ni podridos". Según el servicio de Parques y Jardines, las altas temperaturas de estas últimas semanas, unidas a las abundantes lluvias registradas este año, han provocado que se resquebrajen algunas ramas y se caigan.

Trabajadores de Parques y Jardines revisan y realizan tareas de poda en los árboles de la plaza López de Ayala, este martes por la mañana. / LA CRÓNICA

Además, asegura que se está actuando de manera preventiva, revisando los árboles de la ciudad para actuar en caso de que se detecte algún riesgo. De hecho, tras este último incidente varios operarios se han desplazado para volver a inspeccionar los árboles de esta plaza y realizar tareas de poda.